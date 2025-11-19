رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: جوانان نخبه امروز، با تلاش و توانمندی خود مسیر آینده‌ای سربلند برای ایران خواهند ساخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - الهام یاوری، رئیس سازمان با اشاره به سابقه تمدنی ایران گفت: ایران دارای پیشینه‌ای است که گویی در فرازوفرودهای تاریخ صیقل خورده و از دل این تلاطم‌ها، گوهر انسانیت برآمده است. مردمان این سرزمین، با گره زدن خرد، دادورزی و اخلاق، فرهنگی کم‌نظیر در جهان بنا کرده‌اند.

رئیس سازمان با اشاره به سابقه تمدنی ایران با تأکید بر نقش شخصیت‌های تأثیرگذار در مسیر تاریخ ایران افزود: سرزمین ما مهد انسان‌های بزرگی بوده است که در بزنگاه‌ها حقیقت را بر منافع مقطعی ترجیح داده‌اند. انتخاب این مسیر، حتی با پذیرش سختی‌ها، ایران را به جایگاهی رسانده که امروز شاهد آن هستیم.

یاوری با اشاره به نیاز جهان معاصر به بازخوانی ارزش‌های انسانی ادامه داد: دنیای صنعتی و مدرن امروز در جستجوی معنایی نو برای زندگی است. در بسیاری موارد، پاسخ‌های دیگر به بن‌بست رسیده‌اند، اما فرهنگ ایرانی اسلامی ما پاسخی روشن و دلنشین برای پرسش ارائه می‌کند.

رئیس سازمان با اشاره به سابقه تمدنی ایران تصریح کرد: خداوند به ایرانیان تیزهوشی و توان ویژه‌ای عطا کرده و بستر شکوفایی را در این سرزمین فراهم ساخته است. رسالت امروز ما این است که حقیقت، خرد و نگاه انسانیِ ریشه‌دار در فرهنگ‌مان را به جهان عرضه کنیم.

یاوری گفت: آینده ایران به دست شما رقم می‌خورد. ایران، سرزمینی کم‌نظیر و دوست‌داشتنی است و شما توان آن را دارید که این کشور را به بلندترین قله‌های سربلندی برسانید. ما به شما امید بسته‌ایم و برای آینده‌تان دعا می‌کنیم.

