باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی گفت: در پی سرقت از منازل در شرق پایتخت و بررسی پرونده‌های مرتبط، کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی با بررسی صحنه‌های سرقت و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، به سرنخ‌هایی از فعالیت یک باند چهار نفره از سارقان حرفه‌ای دست یافتند که با استفاده از دو دستگاه موتورسیکلت طرح لاکی و پوشش ماسک، کلاه و دستکش، اقدام به سرقت از منازل شهروندان می‌کردند.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از روش‌های پلیسی، هویت چهار سارق شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان، پس از حدود یک ماه کار مستمر، مخفیگاه سرکرده باند و یکی از همدستانش در محدوده افسریه شناسایی شد و کارآگاهان در سه عملیات جداگانه و هماهنگ، نسبت به دستگیری متهمان اقدام کردند.

به گفته وی، در نخستین عملیات، متهم اصلی پرونده هنگام مشاهده کارآگاهان با خودروی پژو ۲۰۷ قصد فرار داشت و به صورت عمدی با خودرو‌های پلیس برخورد کرد که کارآگاهان برای توقف وی اقدام به شلیک به لاستیک خودرو کردند و پس از زمین‌گیر شدن، متهم دستگیر شد.

گودرزی افزود: در عملیات دوم، متهم دیگر این باند در محدوده افسریه شناسایی و با وجود مقاومت در برابر کارآگاهان، دستگیر و خودروی وی توقیف شد. در عملیات سوم نیز همدست وی در محدوده مسعودیه هنگام محاصره پلیس قصد فرار داشت و به سمت یکی از کارآگاهان حمله‌ور شد که منجر به مصدومیت وی گردید؛ با وجود شلیک‌های اخطار پلیس، متهم با وضعیت خطرناک از محل گریخت، اما دقایقی بعد خودروی رهاشده وی در افسریه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در بازرسی از خودرو‌های متهمان مقادیر زیادی اموال مسروقه، ابزار و ادوات سرقت نظیر ماسک، کلاه، دستکش، دیلم، پیچ‌گوشتی، ترازو، سنگ محک، شوکر، اسپری اشک‌آور و چند قبضه سلاح سرد کشف شد.

وی بیان کرد: اعضای باند در بازجویی‌های اولیه به انجام بیش از ۱۵ فقره سرقت از منازل شهروندان با استفاده از خودرو‌های پژو ۲۰۶، ۲۰۷ و موتورسیکلت‌های طرح لاکی اعتراف کردند.

سردار گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: با تشکیل پرونده قضایی، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات پیرامون سایر جرائم احتمالی آنان ادامه دارد.