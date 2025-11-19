باشگاه خبرنگاران جوان - مژگان رضازاده، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در جلسه کارشناسان این دبیرخانه با رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اهمیت آموزش مراقبین غیررسمی و سیستم مراقبت سالمندی، گفت: آموزش مراقبین غیررسمی در مراکز مهر و گفتوگو یکی از اولویتهای ما است تا خانوادهها بتوانند یاد بگیرند چگونه به بهترین نحو از سالمندان مراقبت کنند.
وی افزود: نظام مراقبت سالمندی یک بازارسازی در اقتصاد نقرهای است. متأسفانه در کشور برای مراقبین رسمی قانون مشخصی نداریم و بسیاری از افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند یا اتباع غیررسمی هستند یا افرادی که مشکلات خانوادگی دارند. علاوه بر این، آموزشهای موجود در دانشگاهها به طور عمده بر مراقبت جسمی متمرکز است در حالی که ما نیاز به آموزشهای جامعتری داریم که شامل مراقبت روانی، ارتباط اجتماعی و افزایش امید به زندگی باشد.
رضازاده همچنین از برگزاری جلسات با ۹ کشور پیشرو در حوزه مراقبین خبر داد و گفت: تمام سوالات موجود را احصا کردیم و پاسخهای آنها در تعامل با این ۹ کشور دریافت و بر اساس این تجربیات، نظام مراقبین سلامت را برای کشور تعریف کردهایم.
وی ادامه داد: مراقبین را در سطوح مختلف دستهبندی کردهایم و برای هر سطح یک سوپروایزر مشخص کردهایم که وظیفه نظارت و رصد مراقبین را بر عهده دارد. این سوپروایزرها میتوانند در صورت نیاز به مراقبین، آموزشهای لازم را ارائه دهند.
ایجاد صندوق مراقبت طولانیمدت
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور درباره ایجاد صندوق مراقبت طولانیمدت در ایران توضیح داد و گفت: جلساتی با بیمه سلامت برگزار کردهایم تا صندوق مراقبت طولانیمدت در کشور ایجاد شود. هدف این است که افرادی که فرزند ندارند یا قادر به تأمین مراقبتهای خود نیستند، به یک مراقب امن دسترسی پیدا کنند.
وی در ادامه گفت: تسهیلگران در قالب گروههای ۱۰ نفره، آموزشهای خودمراقبتی و سبک زندگی سالم را به سالمندان ارائه میدهند. این گروهها همچنین توانستهاند بیماریهای سالمندان را شناسایی کنند.
پیمایش سالمندان و چالشهای بودجهای
رضازاده درباره پیمایش سالمندان اظهار کرد: پیمایش سالمندان اعتبار بالایی نیاز دارد. ما جلساتی برگزار کردهایم تا تقسیم کار صورت گیرد و دستگاههای ذینفع در این زمینه همکاری کنند، دو جلسه با سازمان مدیریت برای تأمین بودجه این پیمایش داشتیم، اما برای سال ۱۴۰۴ از سوی آنها پذیرفته نشد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در خصوص دهکدههای سالمندی گفت: طرح اولیه ایجاد دهکدههای سالمندی را تدوین کردهایم و جلساتی با حوزههای مرتبط برگزار کردهایم. همچنین با شرکتی که در مشهد این طرح را اجرا کرده مذاکره کردیم و متقاضیان در شهرهای مختلف را به عضویت کارگروه درآوردیم.
رضازاده در پایان به آموزشهای ارائه شده به ۵۱۳۰۰ زن سالمند تنها اشاره کرد و گفت: این زنان در سطوح مختلف آموزشهایی همچون مراقبت، ورزش و سایر مهارتها دریافت کردهاند. همه این افراد تحت آموزش قرار گرفتند و تعداد کمی از آنها تحت پوشش بهزیستی بودند، در حالی که عمدتاً از افراد عامه مردم بودند.
منبع: سازمان بهزیستی