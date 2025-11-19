باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس نظرسنجی جدید موسسه افکارسنجی YouGov و نشریه اکونومیست درصد آمریکایی‌هایی که نسبت به عملکرد دولت ترامپ رضایت دارند به شدت کاهش پیدا کرده درحالی که اکثریت در ابتدای آغاز به کار ترامپ از او رضایت داشتند.

بر اساس این نظرسنجی، این روز‌ها ۵۶% از مردم آمریکا به شدت مخالف عملکرد شغلی دونالد ترامپ هستند و در مقابل تنها ۴۰% همچنان از عملکرد دولت ایالات متحده رضایت دارند.

نکته قابل توجه این نظرسنجی مخالفت قاطع جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال است، به طوری که ۷۰% آنها اعلام کردند از دولت ترامپ رضایت ندارند.

منبع: کانال تلگرامی امریکانا