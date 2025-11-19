مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از جریمه ۱۱۱ میلیارد ریالی شرکت متخلف فروشنده نهاده دامی در عجب شیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -صمد حضرتی گفت: شعبه بدوی ویژه جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی عجب شیر به پرونده فروش ۴۲۰ تن کنسانتره دامی بدون رعایت ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۵۵ میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده اتهام فروش کالای موضوع قاچاق بدون ثبت کردن در سامانه مربوطه را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۵۵ میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

حضرتی گفت: شعبه با توجه به موجود نبودن کالا مبلغ یک برابر ارزش ریالی آن، به جریمه متخلف اضافه و در مجموع به پرداخت ۱۱۱ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال محکوم کرد.

وی اظهار داشت: پرونده این تخلف از شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب عجب شیر به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، نهاده دامی قاچاق
