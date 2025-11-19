در دیداری میان مقامات وزارت معادن طالبان و هیئتی از اتاق بازرگانی ایران،نمایندگان ایرانی از آمادگی بخش خصوصی کشورشان برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی افغانستان، به ویژه در حوزه‌های مس، طلا و آهن خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در جریان ملاقات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با وزیر معادن طالبان در کابل، رئیس این هیئت از تمایل بخش خصوصی ایران برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان خبر داد. بر این اساس، سرمایه‌گذاران ایرانی علاقه‌مند به مشارکت در استخراج معادن مس، طلا و آهن هستند.

در این دیدار که با حضور سفیر ایران در کابل برگزار شد، طرف ایرانی علاوه بر اعلام آمادگی برای ایجاد کارخانه ذوب آهن، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی و مراکز خدمات فنی، بر همکاری در زمینه آموزش و توانمندسازی مهندسان افغان نیز تأکید کرد.

از سوی دیگر، وزیر معادن طالبان با استقبال از این پیشنهادها، بر فراهم بودن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معادن افغانستان تأکید کرد. وی هدف اصلی از توسعه بخش معادن را ایجاد اشتغال برای شهروندان افغان عنوان کرد و گفت که فرآوری مواد معدنی مطابق با سیاست‌های امارت اسلامی در داخل کشور انجام خواهد شد.

افغانستان دارای ذخایر قابل توجه معدنی از جمله مس، آهن، طلا و لیتیوم است و توسعه این بخش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد درآمد و اشتغالزایی داشته باشد. ایران به عنوان همسایه غربی افغانستان، پیشینه همکاری در زمینه تجارت و ترانزیت دارد و اکنون بخش خصوصی آن تمایل به گسترش همکاری‌ها در حوزه معادن نشان داده است.

در صورت تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها، انتقال فناوری و توسعه صنایع وابسته در افغانستان شتاب خواهد گرفت.

برچسب ها: سرمایه گذاری در افغانستان ، روابط ایران و افغانستان ، تجارت ایران و افغانستان
خبرهای مرتبط
ایران به دنبال توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی با افغانستان
علاقه‌مندی بخش خصوصی ایران به سرمایه‌گذاری در افغانستان
کرمی:
باید از ظرفیت‌ها در افغانستان استفاده کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هنر، پل گذر از رنج مهاجرت؛ روایت زن افغانستانی که هویت خود را در آغوش فرهنگ ایران یافت + فیلم
رقص نتانیاهو بر تیغ بقا؛ کابوس سقوط از قدرت
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای انتشار عمومی پرونده‌های اپستین تصویب کرد
رقابت داغ برای نخست‌وزیری عراق؛ السودانی در برابر الشطری
رئیس اقلیم کردستان، رئیس جمهور عراق می‌شود؟
ترامپ قرارداد نظامی بزرگ با عربستان را تائید کرد
ویتکاف در استانبول با خلیل الحیه دیدار خواهد کرد
سرمایه‌گذاری ایرانیان در معادن افغانستان؛ از ذوب آهن تا انتقال فناوری
بررسی تفاهم‌نامه اقتصادی خراسان رضوی و هرات در آستانه سفر استاندار به افغانستان
آخرین اخبار
بررسی تفاهم‌نامه اقتصادی خراسان رضوی و هرات در آستانه سفر استاندار به افغانستان
سرمایه‌گذاری ایرانیان در معادن افغانستان؛ از ذوب آهن تا انتقال فناوری
رئیس اقلیم کردستان، رئیس جمهور عراق می‌شود؟
ویتکاف در استانبول با خلیل الحیه دیدار خواهد کرد
رقابت داغ برای نخست‌وزیری عراق؛ السودانی در برابر الشطری
رقص نتانیاهو بر تیغ بقا؛ کابوس سقوط از قدرت
ترامپ قرارداد نظامی بزرگ با عربستان را تائید کرد
هنر، پل گذر از رنج مهاجرت؛ روایت زن افغانستانی که هویت خود را در آغوش فرهنگ ایران یافت + فیلم
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای انتشار عمومی پرونده‌های اپستین تصویب کرد
ارتش اوکراین: با موشک‌های دوربرد آمریکا به اهدافی در روسیه حمله کرده‌ایم
ولیعهد سعودی وعده سرمایه‌گذاری ۱ تریلیون دلاری در آمریکا را داد
چین: هرگونه ترتیباتی در مورد غزه باید منعکس کننده حکومت فلسطین باشد
استقبال ترامپ از ولیعهد عربستان در کاخ سفید
مکزیک مداخله نظامی احتمالی آمریکا را رد کرد
فایننشال تایمز: ناتو زمان انتقال نیرو‌ها از اروپا به مرز روسیه را تسریع می‌کند
اختلال در عملیات پالایشگاه ریازان شرکت روس‌نفت پس از حمله پهپادی اوکراین
شانگهای موتور محرک اقتصاد ایران؛ اگر دولتمردان بخواهند
ادعای لهستان: عاملان انفجار راه‌آهن با روسیه مرتبط هستند
پاسخ به آژانس؛ بازنگری در رویکر‌های اساسی هسته‌ای
آمریکا هرگز درخواستی برای حمله به ونزوئلا از ترینیداد و توباگو نداشته است
یک کشته و ۴ زخمی در عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
سازمان ملل وظایف قانونی آلمان را پس از لغو محدودیت‌های صادرات سلاح به اسرائیل یادآوری کرد
روسیه نسل ۵ سوخو را به یک کشور نامشخص صادر کرد
برنامه جهانی غذا هشدار داد: بحران گرسنگی جهانی در حال تشدید است
السودانی: پیروزی در انتخابات به‌تنهایی تضمین تشکیل دولت نیست
چین: قطعنامه آمریکا درباره غزه در مورد مسائل کلیدی مبهم است
کرملین: روسیه در مذاکرات صلح ترکیه شرکت نمی‌کند/ توافق فروش جنگنده فرانسه به اوکراین تاسف‌بار است
آیا فاجعه الفاشر این‌بار در بابنوسه تکرار می‌شود؟
کابل به دنبال تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با تهران؛ رئیس اتاق مشترک تجاری افغانستان و ایران منصوب شد
آمریکا در صدر فهرست وام گیرندگان از چین