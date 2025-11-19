باشگاه خبرنگاران جوان- در جریان ملاقات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با وزیر معادن طالبان در کابل، رئیس این هیئت از تمایل بخش خصوصی ایران برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان خبر داد. بر این اساس، سرمایه‌گذاران ایرانی علاقه‌مند به مشارکت در استخراج معادن مس، طلا و آهن هستند.

در این دیدار که با حضور سفیر ایران در کابل برگزار شد، طرف ایرانی علاوه بر اعلام آمادگی برای ایجاد کارخانه ذوب آهن، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی و مراکز خدمات فنی، بر همکاری در زمینه آموزش و توانمندسازی مهندسان افغان نیز تأکید کرد.

از سوی دیگر، وزیر معادن طالبان با استقبال از این پیشنهادها، بر فراهم بودن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معادن افغانستان تأکید کرد. وی هدف اصلی از توسعه بخش معادن را ایجاد اشتغال برای شهروندان افغان عنوان کرد و گفت که فرآوری مواد معدنی مطابق با سیاست‌های امارت اسلامی در داخل کشور انجام خواهد شد.

افغانستان دارای ذخایر قابل توجه معدنی از جمله مس، آهن، طلا و لیتیوم است و توسعه این بخش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد درآمد و اشتغالزایی داشته باشد. ایران به عنوان همسایه غربی افغانستان، پیشینه همکاری در زمینه تجارت و ترانزیت دارد و اکنون بخش خصوصی آن تمایل به گسترش همکاری‌ها در حوزه معادن نشان داده است.

در صورت تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها، انتقال فناوری و توسعه صنایع وابسته در افغانستان شتاب خواهد گرفت.