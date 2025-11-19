باشگاه خبرنگاران جوان؛کلثوم مومنی-پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس، صبح امروز (چهارشنبه) با حضور گسترده مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم شهیدپرور سنندج در جوار گلزار شهدای گمنام این شهر تشییع و مورد استقبال باشکوه قرار گرفت.

این مراسم معنوی که با شور و شعور خاصی همراه بود، با انتقال تابوت‌های پرچم‌پوش شهدا آغاز شد. این شهیدان که در عملیات‌های مختلف جنگ تحمیلی جان خود را فدای آرمان‌های انقلاب اسلامی کردند، مورد استقبال گرم و پرشور مردم سنندج و استان کردستان قرارگرفتند.

در این آئین، مسولان ارشد استانی از جمله استاندار کردستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نظامی و انتظامی و اعضای شورای شهر حضور داشتند. خانواده‌های شهدا نیز با چشمانی اشکبار، اما دلی سرشار از افتخار، در کنار مردم با فداکاری این عزیزان تجدید پیمان کردند.