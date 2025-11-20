باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، با اشاره به مأموریت این نهاد در زمینه شکوفایی استعداد‌ها گفت:بر اساس اساسنامه‌ای که مقام معظم رهبری تأیید فرمودند، یکی از مأموریت‌های اصلی کمیته امداد شکوفایی استعدادهاست.

وی افزود:امروز ۸۵۲ هزار دانش‌آموز، حدود ۵۰ هزار دانشجو و ۲۲ هزار استعداد برتر تحت پوشش کمیته امداد هستند. این عزیزان امانت‌هایی در دست ما هستند و وظیفه داریم برای آینده آنها تدبیر کنیم.

حمایت آموزشی با همراهی دستگاه‌های ملی

بختیاری با قدردانی از همکاری گسترده نهاد‌های آموزشی و حمایتی گفت:وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، مؤسسات خصوصی، خیرین، بنیاد قلم‌چی، بنیاد نخبگان و مجموعه سمپاد واقعاً در این عرصه دست ما را گرفتند.

وی با اشاره به نتایج کنکور امسال افزود:تعداد قابل توجهی از فرزندان مناطق محروم در کنکور امسال قبول شدند و این برای ما سند افتخار است. رتبه‌های برتر، پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان و دانش‌آموزان مدارس سمپاد و نمونه دولتی امروز در آیین تجلیل حضور داشتند.

ثمره اجرای منویات رهبر انقلاب

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه این موفقیت‌ها نتیجه اجرای رهنمود‌های مقام معظم رهبری است، اظهار کرد:خدمات ارائه‌شده ثمره اجرای منویات رهبر انقلاب و امام عزیزمان است که به فرمان ایشان کمیته امداد تشکیل شد. با کمک همه دست‌اندرکاران، این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.

در بخش دیگری از سخنانش، بختیاری درباره حمایت‌های پیش رو گفت:هشت ماه از سال گذشته و خبر خوش ما مربوط به بودجه ۱۴۰۵ است که در حال تدوین است. دستورالعمل آن با امضای رئیس‌جمهور عزیز، دکتر پزشکیان، ابلاغ شده و سازمان برنامه و بودجه در حال تهیه جزئیات است.

وی ادامه داد:پس از نهایی شدن، بودجه به مجلس می‌رود و ان‌شاءالله با تصویب نمایندگان، خبر‌های خوشی برای جامعه هدف اعلام خواهد شد.