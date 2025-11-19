باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۲۸ آبان ماه) در مراسم اختتامیه نخستین اجلاس استانداران کشورهای حوزه دریای خزر در تالار مرکزی شهر رشت با اشاره به دستاوردهای این اجلاس گفت: مباحث مطرح شده و پیشنهادات ارائه شده نشاندهنده عزم مشترک کشورهای حوزه خزر برای ساختن آیندهای روشنتر برای ساکنان این پهنه آبی ارزشمند است.
او با بیان اینکه در نخستین روز این اجلاسیه پنلهای تخصصی بسیار خوبی در گیلان برگزار شده است، افزود: در پایان این اجلاس، بیانیه مشترکی که نتیجه مذاکرات بین ۵ کشور است آماده و در اختیار هیئتها قرار گرفته است و در صورتی که هیئتها نظری نسبت به آن نداشته باشند، این بیانیه به عنوان مصوب تلقی خواهد شد.
استاندار گیلان با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی دریای خزر در حوزههای مختلف تصریح کرد: ساحل و دریا نقش ممتازی در اقتصاد جهانی دارند. بهرهوری پایدار از منابع و ظرفیتهای آبی یا همان اقتصاد دریامحور، میتواند زمینه رشد اقتصادی، ارتقای معیشت مردم، ایجاد اشتغال و افزایش تولید داخلی را فراهم کند.
به گفته حقشناس، اقتصاد دریامحور مفهومی فراتر از فعالیتهای شیلات، گردشگری و دریانوردی است و شامل حوزههایی مانند کشتیسازی، تعمیرات کشتی، حمل و نقل دریایی، استخراج نفت و گاز، تولید انرژیهای تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست دریایی میشود.
اهمیت زیرساختهای دریایی و حمل و نقل دریایی
او همچنین با اشاره به اهمیت زیرساختهای دریایی و حمل و نقل دریایی گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام میشود و توسعه زیرساختها میتواند ظرفیت حمل و نقل دریایی کشور را افزایش داده و منجر به کاهش قیمت تمامشده محصولات و خدمات شود.
استاندار گیلان نقش تولید اقتصاد دریامحور در توسعه منطقه را بسیار مهم دانست و گفت: تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد سهم تولید اقتصاد دریامحور میتواند تا یک سوم تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد، لذا ایران نیز با دسترسی همزمان به دریای خزر و خلیج فارس ظرفیت مناسبی برای بهرهگیری از اقتصاد دریا محور و توسعه پایدار دارد.
حقشناس با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها در حوزه حملونقل، بندری، فرودگاهی و جادهای، افزود: استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و بهرهبرداری کامل از پروژههای ریلی و بندری از اولویتهای استان است.
او با تأکید بر ضرورت توجه به همکاریهای نرمافزاری مانند همکاریهای بانکی و بیمهای، تسهیل دسترسی به ویزا، ثبت آسان فعالیتها در مناطق آزاد تجاری و فعالسازی بازارچههای مرزی، تصریح کرد: راهآهن رشت-آستارا، تکمیلکننده مسیر ریلی آستارا-بندرعباس خواهد بود و تلاش داریم ظرف سه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
به گفته استاندار گیلان، این پروژه میتواند آغازگر همکاریهای گستردهتر، تعاملات مؤثرتر و همدلی پایاتر میان استانهای کشورهای حاشیه دریای خزر باشد.
