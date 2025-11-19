قم الگوی موفق کشور در کاهش جرائم، احیای حقوق عامه و مدیریت شهری است

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیسکل دادگستری استان قم در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسراهای مراکز استانها که در سالن جلسات مرکز آموزش قضات قم برگزار شد، گفت: قم دارای ویژگیهای منحصربهفردی است، این شهر نماد نظم، امنیت و موفقیت در مدیریت قضایی است.
حجتالاسلاموالمسلمین سید کاظم موسوی افزود: قم ویژگیهای متعدد و ممتازی دارد؛ از حضور مراجع عظام تقلید و مرکزیت علمی فقهی کشور تا اقامت طلاب و دانشجویانی از ۱۲۰ ملیت مختلف که همین ویژگیها اقتضا میکند که حقوق عامه در قم با حساسیت و دقت بیشتری دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: قم یکی از امنترین استانهای کشور است؛ در سال جاری هیچ مورد آدمربایی و سرقت مسلحانه نداشتهایم و سرقتهای عادی نیز حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی یکی از شاخصهای مهم موفقیت قضایی قم را کاهش قابل توجه حجم پروندهها اعلام کرد و گفت: کل موجودی پروندههای دادگستری قم تنها بیست و یک هزار فقره است و مجموع پروندههای مسن استان ۱۶۴ مورد بیشتر نیست.
رئیس شورای قضایی استان قم با اشاره به جایگاه قم در بحث احیای حقوق عامه تصریح کرد: انبار اموال تملیکی قم تقریباً خالی است، گمرکات استان سامان یافته و ۱۵۰ پرونده محیطزیستی تشکیل شده که با دقت پیگیری شده است؛ برخلاف برخی استانها، هیچ کشت گسترده محصولات آلوده در قم وجود ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه قم از منظمترین کلانشهرهای کشور است، گفت: در قم حاشیهنشینی وجود ندارد و معتاد متجاهر در سطح شهر تردد نمیکند. یکی از معاونان دادستان هر شب همراه با عوامل شهرداری در سطح شهر حضور دارد تا از بروز ناهنجاریها جلوگیری شود.
رئیسکل دادگستری استان قم ابراز کرد: قم یکی از پاکیزهترین شهرهای کشور از نظر رعایت عفاف و حجاب است؛ دستوراتی که دادستان کل کشور صادر کردهاند، در قم بلافاصله عملیاتی شده و معاون دادستان هر شب در پارکها و بوستانها حضور مییابد تا حرمت این شهر مقدس حفظ شود.
بالاترین مقام قضایی استان قم گفت: همه محلات قم مورد شناسایی دقیق قرار گرفته و الگوی جرائم در هر منطقه مشخص شده است؛ این تسلط میدانی موجب شده جرائم کاهش یابد و حقوق عامه به صورت منسجمتری دنبال شود.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی با اشاره به اهمیت تبادل تجربیات بین استانها عنوان کرد: بسیاری از تجربیات استان قم آماده ارائه است و از تجربیات استانهای بزرگ نیز بهطور جدی استفاده خواهیم کرد.
رئیسکل دادگستری قم در پایان ضمن قدردانی از حضور دادستان کل کشور و معاونان حقوق عامه دادستانها بیان کرد: این نشست با بهرهگیری از فضای معنوی قم و برنامههای تخصصی پیشبینی شده میتواند خروجیهای مؤثری برای ارتقای حقوق عامه در سراسر کشور داشته باشد.
