معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام‌خمینی (ره) گفت: سال آینده دانش‌آموزان تحت پوشش این نهاد از پشتیبانی خوابگاه‌ها و پرداخت هزینه رفت‌وآمد بهره‌مند خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی-م هدی متقی‌فر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره مراسم «از اراده تا درخشش» گفت:  آیین تجلیل از عزیزانی که رتبه‌های برتر کنکور، مدارس تیزهوشان و دانشگاه فرهنگیان را کسب کرده‌اند برگزار شد و ۱۳۵ نفر از بهترین قبولی‌های دانشگاه‌های کشور به نمایندگی از سایر نخبگان در این مراسم حضور داشتند.

رشد قابل توجه قبولی‌ها در کنکور امسال

وی با اشاره به عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش افزود:در کنکور ۱۴۰۴ بیش از ۲۳۰۰ نفر از فرزندان کمیته امداد رتبه زیر ۱۰ هزار کسب کردند. حدود هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان و حدود ۲۵۰۰ نفر نیز در مدارس سمپاد و نمونه دولتی پذیرفته شده‌اند.

متقی‌فر با بیان اینکه حمایت‌های آموزشی مؤثری ارائه شده، گفت:پشتیبانی تحصیلی، کلاس‌های تقویتی، دوره‌های تست‌زنی و کارگاه‌های آموزشی آنلاین از جمله اقداماتی بود که برای رشد علمی این عزیزان انجام شد.

شعار امسال: «از اراده تا افتخار»

معاون امور فرهنگی با اشاره به سختی‌های برخی از دانش‌آموزان نخبه اظهار کرد:بسیاری از این فرزندان با وجود شرایط بسیار سخت و حتی از دست دادن پدر یا مادر، با اراده و تلاش به رتبه‌های برتر رسیدند. این افتخار بزرگی است و ما نوکری این عزیزان را وظیفه خود می‌دانیم.

وی افزود:امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش در تعداد رتبه‌های برتر و قبولی‌های دانشگاه فرهنگیان داشتیم.

چگونگی شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد

متقی‌فر درباره فرآیند شناسایی گفت:دانش‌آموزان یا از طریق سرپرست خانوار معرفی می‌شوند یا از طریق سامانه هوشمند امداد که تمام اطلاعات آنها در آن ثبت است. سپس در سطح منطقه، استان و در نهایت ملی مورد حمایت قرار می‌گیرند. این حمایت‌ها تا زمان فارغ‌التحصیلی و اشتغال ادامه خواهد داشت.

خبر خوش برای سال آینده: حمایت از خوابگاه‌ها و هزینه رفت‌وآمد

معاون امور فرهنگی کمیته امداد درباره برنامه‌های پیش‌رو گفت:یکی از اتفاقات مهم سال آینده حمایت از دانش‌آموزان خوابگاهی است؛ چه در خوابگاه‌های آموزش و پرورش و چه در خوابگاه‌های ۹ استان که در اختیار خود کمیته امداد است.

وی بیان کرد:هزینه‌های ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان و دانشجویان نیز در برنامه سال آینده قرار گرفته و امیدواریم در بودجه پیش‌بینی و پرداخت شود.

