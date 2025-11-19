باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -دفتر رسانهای دولت در غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که از زمان اجرایی شدن توافق آتشبس، رژیم تروریستی اسرائیل ۳۹۳ مورد نقض این توافق را مرتکب شده که منجر به شهید شدن ۲۷۹ نفر و زخمی شدن ۶۵۲ نفر شده است.
این دفتر تاکید کرد که حملات اشغالگران اسرائیلی اشکال مختلفی داشته است، از جمله ۱۱۳ مورد شلیک مستقیم به سوی شهروندان، منازل، محلههای مسکونی و چادرهای آوارگان.
دفتر رسانهای غزه ادامه داد: از آغاز آتشبس تاکنون ۱۷۴ حمله هوایی، زمینی و توپخانهای انجام شده و همچنین ۸۵ خانه و تاسیسات غیرنظامی تخریب شده است و این اقدامات نقض جدی کنوانسیونهای ژنو به شمار میآیند.
این دفتر در پایان گفت: ما از رئیسجمهور آمریکا، کشورهای میانجی، طرفهای ضامن توافق و شورای امنیت سازمان ملل درخواست میکنیم که اقدامات جدی و موثری برای متوقف کردن این حملات انجام دهند زیرا ادامه ارتکاب این نقضهای جدی توسط اشغالگران، چشمانداز ثبات را به خطر میاندازد.
