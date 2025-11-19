باشگاه خبرنگاران جوان - آرزو ذکاییفر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در حاشیه ۲۳۱مین نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه که با موضوع "اشتغال حمایتی؛ از وابستگی تا توانمندسازی و پایداری اشتغال" برگزار شد، گفت: نشست امروز با هدف بررسی وضعیت، سازوکارها، فرایندها، نتایج و دستاوردهای اشتغال حمایتی در کشور و با حضور ذینفعان اصلی حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی اشتغال برگزار شد. سازمان بهزیستی نیز بهعنوان یکی از ارائهدهندگان خدمات اشتغال حمایتی در این جلسه حضور داشت چراکه هدف اصلی این سازمان در حوزه مددجویان، توانمندسازی آنهاست و ایجاد اشتغال و کارآفرینی از مهمترین اقدامات ما در این مسیر به شمار میرود.
وی افزود: سازمان بهزیستی برای چندین گروه هدف وظیفه ایجاد اشتغال دارد که شامل بانوان سرپرست خانوار، دختران خودسرپرست، فرزندان مستقلشده، افراد بهبودیافته از اعتیاد، افراد دارای معلولیت با انواع محدودیتها و همچنین اعضای مؤثر خانواده این افراد است. بانوان سرپرست خانواری که امکان بازتوانی برای آنها وجود ندارد نیز در زمره دریافتکنندگان خدمات اشتغال هستند.
ذکاییفر ادامه داد: بهزیستی الگوهای مختلفی در حوزه اشتغال ارائه میدهد. در بخش خوداشتغالی، تسهیلات خوداشتغالی، بیمههای سهم خویشفرمایی، سرمایه کار بلاعوض، مهارتآموزی و ایجاد کسبوکارهای خرد و خانگی از جمله این خدمات است. در بخش کارفرمایی نیز مشوقهایی نظیر تسهیلات کارفرمایی، بیمه کارفرمایی و یارانه دستمزد برای افراد دارای معلولیت ارائه میشود.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: یکی از بخشهای مهم اشتغال، اشتغالهای اجتماعیمحور است که مطالعات نشان میدهد از پایدارترین انواع اشتغالاند. اکنون ۱۵۹۶ گروه همیار بانوان سرپرست خانوار در سطح کشور فعالاند. همچنین ۵۳۰۰ گروه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی در کشور فعالیت میکنند که هدف اصلی آنها خروج از چرخه فقر است.
ذکاییفر اظهار کرد: در حوزه زیرساختهای اشتغال، مراکز پشتیبانی شغلی بهویژه برای افراد سختاشتغال بسیار اثربخش هستند و اکنون ۱۸ مرکز در کشور فعال است. از سال گذشته شبکه تسهیلگران شغلی نیز با ۵۰۰ تسهیلگر در سراسر کشور آغاز به کار کرده و یکی از حلقههای مفقوده اشتغال را پوشش داده است، این تسهیلگران از ابتدای فرایند تا یک سال پس از ایجاد اشتغال، مسئولیت شناسایی، ارزیابی، مهارتآموزی، اتصال به الگوهای اشتغال و پشتیبانی را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: یکی از اتفاقات مهم سال گذشته ایجاد سامانه خدمات اشتغال بود که فرایند اشتغال را کاملاً فرایندمحور کرد. پیش از آن، اشتغال به شکل تقاضامحور انجام میشد، اما اکنون مسیر شغلی مددجو از ابتدا تا تثبیت و پایداری اشتغال در این سامانه طراحی و پیگیری میشود.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور افزود: سطحبندی خدمات اشتغال در ۵ سطح شامل مددکاران اجتماعی، تسهیلگران شغلی، کارشناسان اشتغال شهرستان، کارشناسان اشتغال استان و کارشناسان اشتغال کشور انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ایجاد صندوق فرصتهای شغلی از دیگر اقدامات مهم سازمان است که اکنون مراحل تکمیل را میگذراند و میتواند نقش مؤثری در حمایت از افراد دارای معلولیت داشته باشد.
ذکاییفر با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: ۶۷ درصد اشتغالهای ایجادشده در حوزه شهری و ۳۳ درصد در حوزه روستایی بوده است. همچنین ۶۳ درصد از اشتغالهای ایجادشده مربوط به بخش خدمات، ۲۵ درصد مربوط به کشاورزی و ۱۲ درصد مربوط به صنعت است. سازمان بهزیستی در این حوزه نسبت به تعهدات پیشبینیشده، ۱۲۴ درصد رشد داشته است. از مجموع اشتغالهای ایجادشده، ۳۸ هزار و ۷۸۹ نفر بانوان و ۳۲ هزار و ۴۳۹ نفر آقایان هستند.
وی افزود: هماکنون بیش از ۲۰ هزار دانشجو تحت پوشش سازمان هستند که از کمکهای مستقیم و کمکهزینه شهریه بهرهمند میشوند. مهمترین دغدغه ما پس از فارغالتحصیلی، اتصال آنها به اشتغال است و سال گذشته برای ۶ هزار نفر از این دانشجویان اشتغال ایجاد شد. همچنین در تسهیلات تکلیفی، ۷۰ درصد منابع ملی و بیش از ۵۰ درصد منابع استانی جذب شد.
ذکاییفر گفت: یکی از برنامههای جدی امسال راهاندازی پنلهای خورشیدی برای افرادی است که امکان اشتغال برای آنها وجود ندارد و باید برایشان درآمد پایدار ایجاد کرد. امسال ۳۵ مگاوات پنل خورشیدی راهاندازی خواهد شد که برای ۲۱ هزار نفر از افراد سختاشتغال و غیرقابلبازتوان درآمد پایدار ایجاد میکند.
وی افزود: در بخش تعاونیهای مددجویی بهویژه تعاونیهای کارآفرین زنان و افراد دارای معلولیت نیز اقدامات خوبی در حال انجام است.
ذکاییفر همچنین گفت: اتصال بنگاههای خرد و خانگی به بنگاههای بزرگ، زنجیره تأمین، برونسپاریها، توسعه مشاغل متناسب با نیاز روز و زیستبوم هر استان و استفاده از پلتفرمهای دیجیتال برای فروش و بازاریابی از دیگر محورهای مهم اشتغال است. توسعه بازارچههای خوداشتغالی نیز اهمیت ویژهای دارد.
وی در پایان تأکید کرد: برای دستیابی به پایداری شغلی مددجویان باید توجه داشت که پایداری شغلی یک مسیر تحول تدریجی از وابستگی به خوداتکایی است. هماهنگیهای نهادی و اجتماعی، اتصال به بازار کار و زنجیره تأمین، آموزش و مهارتآموزی و بازطراحی مدلهای تسهیلات از عوامل بسیار مهم دستیابی به این هدف هستند.
منبع: سازمان بهزیستی