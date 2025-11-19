شهروندخبرنگار ما به مناسبت ایام فاطمیه تصاویری از برپایی خیمه یاس در شهر تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، «خیمه یاس» برای دومین سال متوالی در منطقه ۲۲ تهران برپا شده است. این خیمه با رویکرد فرهنگی–مذهبی، شامل موکب‌های پذیرایی، پردیس فرهنگی، برنامه‌های ویژه نوجوانان و بخش‌های روایت، سوگواره و خدمات مردمی است. هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۲، جمع زیادی از بانوان، نوجوانان و خانواده‌ها در خیمه یاس حضور می‌یابند و از برنامه‌های معنوی، آیین‌های فاطمی، سمنوی نذری و فعالیت‌های فرهنگی بهره‌مند می‌شوند. این برنامه با همکاری گروه‌های جهادی، فعالان فرهنگی منطقه و همراهی داوطلبان محلی اجرا می‌شود.

خیمه یاس با هدف احیای فرهنگ خدمت فاطمی و ترویج معنویت در محلات غرب تهران، تا سوم آذر ماه میزبان شهروندان خواهد بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

گزارش تصویری از برپایی خیمه یاس در دهه فاطمیه

برپایی خیمه یاس در دهه فاطمیه

برپایی خیمه یاس در دهه فاطمیه

گزارش تصویری از برپایی خیمه یاس در دهه فاطمیه

برپایی خیمه یاس در دهه فاطمیه

ایستگاه صلواتی

