مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران به سرعت انجام کار در پروژه میدان سپاه اشاره کرد و گفت: از عرشه زیرگذر ۲ پارت تکمیل شده و یک پارت در خیابان خواجه نصیر باقی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازدید مدیران ارشد شهری از پروژه زیرگذر میدان سپاه صبح امروز -چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴- با حضور مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، محمدهادی علی‌احمدی شهردار منطقه ۷ و سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد. 

صداقتی در جریان این بازدید اظهار کرد: پروژه زیرگذر میدان سپاه از ابتدای سال با شدت بیشتری پیگیری شد. در بدو کار از سختی انجام پروژه آگاهی داشتیم؛ موضوعات تأسیساتی بسیاری پیش روی ما قرار داشت و بعد از دو سال از شروع پروژه هنوز رفع و رجوع نشده است.

وی با بیان اینکه آنچه امروز با آن مواجه شدیم سرعت خوب پیشرفت پروژه است، عنوان کرد: از عرشه زیرگذر ۲ پارت تکمیل شده و یک پارت در خیابان خواجه نصیر باقی مانده است. تقریبا ۶۰۰ متر طول این زیرگذر است که دسترسی غرب به شمال را فراهم می‌کند و به سمت صیاد شیرازی شمال اجرا خواهد شد.

صداقتی با تاکید بر اینکه پیشرفت عملیاتی پروژه حدود ۵۷ درصد است، گفت: برنامه داریم تا بهمن ماه کل این پروژه را تکمیل کنیم. تا پایان سال هم این پروژه به صورت کامل افتتاح خواهد شد. گرچه سعی کردیم مسیر‌های ترافیکی را با سرعت به حالت اولیه خود برگردانیم و ظرف یک ماه آینده دسترسی دور میدان را بازگشایی می‌کنیم.

مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با بیان اینکه تقریبا از ۴ چراغی که در میدان سپاه وجود داشته با اجرای این زیرگذر ۲ چراغ حذف خواهد شد، اظهار کرد: با این توصیف عملا توقف ماشین‌ها در پشت میدان و چراغ را نخواهیم داشت. البته کاهش مسافت رخ نخواهد داد، اما با کاهش چراغ زمان صبر خودرو‌های عبوری کاهش پیدا می‌کند و این در روان سازی ترافیک میدان تاثیر خواهد شد.

وی ادامه داد: هزینه کلی پروژه ۲۵۰ میلیارد تومان است و تقریبا نیمه شمالی زیرگذر را به صورت کامل اجرا کردیم ولی در نیمه جنوبی هنوز عرشه ریخته نشده است چرا که باید در ابتدا معارضین برطرف می‌شدند. 

فاز دوم پروژه میدان سبلان آذرماه افتتاح می‌شود

همچنین در ادامه از پروژه میدان سبلان هم بازدید شد و مدیران شهری در جریان آخرین وضعیت پیشرفت آن قرار گرفتند.

صداقتی در این باره اظهار کرد: اجرای پروژه میدان سبلان در ۳ فاز برنامه‌ریزی شد.

وی خاطرنشان کرد: فاز اول پروژه معطوف به احداث میدان بود که ابتدای امسال بهره‌برداری شد. فاز دوم مربوط به مسیر شرق به سمت جنوب پروژه است که تا پایان آذر ماه بهره‌برداری می‌شود. 

صداقتی در پایان عنوان کرد: همچنین فاز سوم یعنی مسیر غرب به سمت شمال پروژه بعد از رفع معارضین به بهره برداری خواهد رسید.

منبع: شهر

برچسب ها: پروژه شهری ، میدان سپاه
