رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری یک بدهکار بانکی در شمال غرب تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری گفت: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی و دستور جلب ارجاع شده از سوی مجتمع عدالت تهران در مبارزه با بدهکاران کلان بانکی، ماموران این پلیس موفق به شناسایی یک متهم که به اخذ تسهیلات اعتبار اسنادی در سال ۱۴۰۱ از بانک و عدم بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر به عنوان بدهکار تحت تعقیب معرفی شده بود، شدند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با تحقیقات انجام شده مخفیگاه این متهم در محدوده شمال غرب تهران شناسایی شده و با کسب مجوز قضایی تیمی از ماموران برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

وی تصریح کرد: میزان بدهی این متهم ۲۵۰ میلیارد ریال بوده که پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی ارجاع شد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع:‌ پلیس