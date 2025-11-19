رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری یک بدهکار بانکی در شمال غرب تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری گفت: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی و دستور جلب ارجاع شده از سوی مجتمع عدالت تهران در مبارزه با بدهکاران کلان بانکی، ماموران این پلیس موفق به شناسایی یک متهم که به اخذ تسهیلات اعتبار اسنادی در سال ۱۴۰۱ از بانک و عدم بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر به عنوان بدهکار تحت تعقیب معرفی شده بود، شدند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با تحقیقات انجام شده مخفیگاه این متهم در محدوده شمال غرب تهران شناسایی شده و با کسب مجوز قضایی تیمی از ماموران برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

وی تصریح کرد: میزان بدهی این متهم ۲۵۰ میلیارد ریال بوده که پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی ارجاع شد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع:‌ پلیس

برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی ، بدهکار بانکی
خبرهای مرتبط
۳ هزار دستگاه خودروی شوتی توقیف شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی:
روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود
کشف بیش از ۶ هزار بارنامه صوری برای سوخت قاچاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محاکمه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگ و عمو
بحران قاچاق انسان جاده‌ها را ناامن کرده است
کشف پرونده سرقت مسلحانه در کمتر از چند روز با دستگیری دو تبعه خارجی
هشدار پلیس فتا درباره خرید‌های اینترنتی در «جمعه سیاه»
۲ بزرگراه حکیم و همت با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است
کشف باند ۴ نفره سارقان منازل در شرق تهران
کشفیات موادمخدر در کشور ۱۴ درصد افزایش یافته است
خدمت به خانواده شهدا، توفیق و وظیفه ماست
تاکید دادستان تهران بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در حوزه حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی
هوای تهران در آستانه شرایط نارنجی
آخرین اخبار
ایجاد ۷۱ هزار فرصت شغلی توسط بهزیستی
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذر ۱۴۰۴
ایجاد صندوق مراقبت طولانی‌مدت از سالمندان بدون فرزند
کشف باند ۴ نفره سارقان منازل در شرق تهران
تاکید دادستان تهران بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در حوزه حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی
هشدار پلیس فتا درباره خرید‌های اینترنتی در «جمعه سیاه»
هشدار جدی درباره افزایش تصادفات در خطوط BRT تهران
خدمت به خانواده شهدا، توفیق و وظیفه ماست
تاورکرین‌های بدون تأییدیه ایمنی جمع‌آوری می‌شوند
کشف پرونده سرقت مسلحانه در کمتر از چند روز با دستگیری دو تبعه خارجی
محاکمه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگ و عمو
۲ بزرگراه حکیم و همت با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است
کشفیات موادمخدر در کشور ۱۴ درصد افزایش یافته است
هوای تهران در آستانه شرایط نارنجی
بحران قاچاق انسان جاده‌ها را ناامن کرده است
واکنش پلیس به انتشار محتوای جعلی مرتبط با QR گواهینامه رانندگی
عامل درگیری در محله تهرانپارس تهران بازداشت شد
آتش سوزی ناگهانی پژو پرشیا در میدان آزادی
زورگیری و سرقت اموال مردم در خیابان با لباس پلیس/ مأمورنما‌ها دستگیر شدند
امضای تفاهم‌نامه ۲۱۰ میلیارد تومانی بنیاد علوی و منطقه آزاد قشم برای محرومیت‌زدایی
سردار سلیمی: ۶۰ هزار خودروی دودزا در تهران متوقف شدند
استارتاپ‌ها هیئت ۳ تا ۵ نفره برای جلب رضایت شاکیان تشکیل دهند
کشف محموله کالای قاچاق توسط پلیس‌راه تهران–کرج
هوای تهران آلوده می‌شود
سارقان تحت تعقیب در چنگ قانون
استاندارد کیفیت محصولاتی که در غرف میادین میوه توزیع می‌شود مهم است
تلاش برای حل مشکل سند اتوبوس‌هایی که قرار است بازسازی شوند
برای رشد کشور باید نسل جدید را باور کنیم
پیرهادی نسبت به بحران کم‌آبی و مخاطرات فضای سبز تهران هشدار داد