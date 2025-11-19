باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در اختتامیه اجلاس استانداران ساحلی خزر گفت: دریای خزر یکی از ارزشمندترین پهنههای آبی جهان است که همواره نقش مهمی در تعاملات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای همسایه داشته و اکنون میتواند مسیر جدیدی برای رفاه ملتهای منطقه ترسیم کند.
او با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاستجمهوری بر گسترش تعامل با کشورهای همسایه افزود: جمهوری اسلامی ایران علاقهمند به ایجاد روابط دوستانه، پایدار و نزدیک با ملتهای منطقه است و اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی میان کشورهای حوزه خزر ظرفیتهای بزرگی را برای همکاریهای چندجانبه فراهم کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران محور اصلی این اجلاس را آینده اقتصادی منطقه خزر بر پایه منافع مشترک ۵ کشور برشمرد و تصریح کرد: زیرساختهای حملونقل، تنوعبخشی به مسیرهای ترانزیتی و ارتقای شبکههای ارتباطی، کلید توسعه تجارت بینالمللی در جهان امروز است و هر کشوری که در این حوزه ابتکار عمل بیشتری داشته باشد، نفوذ اقتصادی بالاتری به دست خواهد آورد.
حسن زاده نقش ایران در زنجیره تجارت منطقه را نیز حیاتی و بیبدیل توصیف کرد و گفت: ایران با داشتن شبکه گسترده ریلی، جادهای و بنادر فعال در شمال و جنوب کشور، قابلیت تبدیلشدن به هاب لجستیکی منطقه را دارد و تحقق این هدف میتواند خدمات متنوعی از جمله انبارداری، بستهبندی، مدیریت هوشمند حملونقل و توزیع کالا را با بیشترین کارایی فراهم سازد.
به گفته او، تحقق این موقعیت نیازمند توسعه زیرساختهای حملونقل و هماهنگی در سطح ملی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به الزامات جذب شرکتهای حملونقل بینالمللی، اضافه کرد: حذف مقررات زائد، یکپارچهسازی قوانین گمرکی و کاهش بروکراسی پیچیده از ضرورتها است.
حسن زاده اجرای توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال ۱۴۰۴ را فرصتی تاریخی دانست و افزود: حذف تعرفههای ۸۷ درصد کالاهای مبادلاتی میان ایران و اوراسیا، معماری جدیدی در تجارت منطقه ایجاد میکند که پیامدهای گستردهای مانند دسترسی به بازارهای بزرگ، امنیت غذایی، توسعه سرمایهگذاری، مبادلات غیر دلاری و گسترش کریدورهای ارتباطی را به دنبال دارد و ایران در این توافق نهتنها یک شریک اقتصادی قابل اعتماد، بلکه حلقه اتصال خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه است.
او به جایگاه ۳ استان ساحلی شمال کشور در توسعه تجارت خزر اشاره و تصریح کرد: گیلان، مازندران و گلستان ۳ قطعه مکمل یک پازل اقتصادی هستند، گیلان؛ محور لجستیک و تردد کالا، مازندران؛ محور فرآوری و صادرات غذایی و گلستان؛ محور مبادلات زمینی با آسیای مرکزی. سرمایهگذاری هوشمند بر این استانها میتواند ایران را به مرکز مدیریت تجارت دریای خزر تبدیل کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با بیان اینکه دسترسی کشورهای اوراسیا به آبهای آزاد یک ضرورت اساسی است و ایران با دارا بودن بنادر مهمی مانند شهید رجایی و چابهار، کوتاهترین و امنترین مسیر را برای این اتصال فراهم میکند، گفت: شمال ایران اتصال به آسیا و جنوب ایران اتصال به جهان را ممکن ساخته و همین موقعیت، قدرت جغرافیایی اقتصاد ایران را تشکیل میدهد.
منبع: صداوسیما