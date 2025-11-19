همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه صنایع دستی در ایلخچی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه صنایع دستی با عنوان جلوه‌های چوب و هنر در کتابخانه عمومی مولانای شهر ایلخچی با حضور محمد باقر آقایی فرماندار شهرستان اسکو و  نوین نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

در این نمایشگاه که با هدف تلفیق هنر‌های سنتی و فرهنگ مطالعه برپا شده است، آثار ارزشمند هنرمندان محلی در رشته‌های معرق کاری و خراطی چوب به نمایش درآمده است. همچنین بخشی از نمایشگاه به معرفی کتاب‌های شاعران عضو انجمن ادبی ایلخچی و نیز ساز‌های سنتی موسیقی اختصاص یافته که پیوند زیبایی بین هنر‌های دستی، ادبیات و موسیقی ایجاد کرده است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته و از تاریخ ۲۵ تا ۳۰آبان ماه همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر میزبان عموم علاقه‌مندان، دوستداران کتاب و اصحاب فرهنگ و هنر خواهد بود.

