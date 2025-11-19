رئیس هیات کشتی بابلسر از میزبانی مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان استان مازندران در این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - هادی اسماعیل پور رئیس هیات کشتی بابلسر گفت: این شهر به مدت ۲ روز، ۲۹ و ۳۰ آبان ماه، در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت میزبان بزرگترین رویداد کشتی مازندران، پیکار‌های کشتی آزاد بزرگسالان استان است.

او افزود: این رقابت‌ها به پاس سال‌ها زحمات و افتخارآفرینی پهلوان بابلسری ولی الله پوریوسف در عرصه قهرمانی و مربیگری به نام او نامگذاری شده است و با حضور کشتی گیران بزرگ و نامدار کشور برگزار خواهد شد.

اسماعیل پور در ادامه گفت: میزبانی مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان مازندران و قهرمانان بزرگ کشتی استان، افتخار بزرگی برای ما و مردم بابلسر است که قطعا تاثیرات خوب و بالایی بر کشتی این شهر می‌گذارد. برپایی این رقابت‌ها جدا از اثرات مطلوب اجتماعی می‌تواند موجب بالا رفتن انگیزه در کشتی گیران ما شود.

رئیس هیات کشتی بابلسر افزود: در این مسابقات حدود ۵۰۰ کشتی گیر از سراسر استان مازندران در ۱۰ وزن به مصاف هم می‌روند و بابلسر به عنوان تیم میزبان با ۲ تیم و ۲۰ کشتی گیر در رقابت‌ها شرکت می‌کند.

او گفت: مدت ۶ ماه است که حامد میرعمادیان مربی برجسته کشور و مربی اسبق تیم ملی را در جمع اردو‌های آمادگی تیم کشتی آزاد بزرگسالان بابلسر داریم و مسابقات منظمی را با همراهی مربیان بادانش خودمان در شهرستان برگزار می‌کنیم. همچنین برای برطرف مشکلات روحی و روانی و توان ذهنی تیم نیز از یک روان‌شناس ورزشی بزرگ به نام استاد مجید اسکویی استفاده کردیم.

اسماعیل پور در پایان افزود: ما در دی ماه سال جاری نیز میزبان مسابقات کشتی فرنگی جوانان مازندران خواهیم بود و در واقع بابلسر در سال ۱۴۰۴ شهر میزبانی رقابت‌های استانی، کشوری و بین المللی است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسابقات کشتی ، کشتی مازندران
خبرهای مرتبط
پیکار دانشجویان لوچوکار منطقه ۲ کشور در بابلسر + فیلم
قائمشهر بر سکوی قهرمانی کشتی ساحلی نونهالان مازندران
استقبال از اولین مدال آور آسیایی کشتی فرنگی بابلسر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احتکار ۵۴ هزار کیلو گرم مرغ زنده؛ مرغدار متخلف ۷ میلیارد جریمه شد
۳ هزار و ۵۰۰ مازندرانی با تسهیلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مشغول بکار شدند
محدودیت‌های ترافیکی ۷ روزه در جاده‌های شمال
دستگیری اراذل و اوباش قمه به دست در نور
متهم فراری بعد از ۵ سال در شهرستان نور دستگیر شد
ادامه توزیع بذر گندم ؛ ۱۸۵ تن در میان کشاورزان میاندورود توزیع شد
قلع‌ و قمع دیوارکشی‌ها و تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی در فریدونکنار
آخرین اخبار
قلع‌ و قمع دیوارکشی‌ها و تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی در فریدونکنار
ادامه توزیع بذر گندم ؛ ۱۸۵ تن در میان کشاورزان میاندورود توزیع شد
محدودیت‌های ترافیکی ۷ روزه در جاده‌های شمال
دستگیری اراذل و اوباش قمه به دست در نور
متهم فراری بعد از ۵ سال در شهرستان نور دستگیر شد
۳ هزار و ۵۰۰ مازندرانی با تسهیلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مشغول بکار شدند
احتکار ۵۴ هزار کیلو گرم مرغ زنده؛ مرغدار متخلف ۷ میلیارد جریمه شد
آتش الیت فروکش کرد
رفع تصرف ۴۱۰۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان ساری
نساجی فاتح شهرآورد مازندرانی لیگ برتر فوتبال جوانان کشور
کشف ۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در تنکابن
ورود ۸ هزار تن روغن خام به مازندران