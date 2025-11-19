رئیس هیات کشتی بابلسر از میزبانی مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان استان مازندران در این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - هادی اسماعیل پور رئیس هیات کشتی بابلسر گفت: این شهر به مدت ۲ روز، ۲۹ و ۳۰ آبان ماه، در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت میزبان بزرگترین رویداد کشتی مازندران، پیکار‌های کشتی آزاد بزرگسالان استان است.

او افزود: این رقابت‌ها به پاس سال‌ها زحمات و افتخارآفرینی پهلوان بابلسری ولی الله پوریوسف در عرصه قهرمانی و مربیگری به نام او نامگذاری شده است و با حضور کشتی گیران بزرگ و نامدار کشور برگزار خواهد شد.

اسماعیل پور در ادامه گفت: میزبانی مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان مازندران و قهرمانان بزرگ کشتی استان، افتخار بزرگی برای ما و مردم بابلسر است که قطعا تاثیرات خوب و بالایی بر کشتی این شهر می‌گذارد. برپایی این رقابت‌ها جدا از اثرات مطلوب اجتماعی می‌تواند موجب بالا رفتن انگیزه در کشتی گیران ما شود.

رئیس هیات کشتی بابلسر افزود: در این مسابقات حدود ۵۰۰ کشتی گیر از سراسر استان مازندران در ۱۰ وزن به مصاف هم می‌روند و بابلسر به عنوان تیم میزبان با ۲ تیم و ۲۰ کشتی گیر در رقابت‌ها شرکت می‌کند.

او گفت: مدت ۶ ماه است که حامد میرعمادیان مربی برجسته کشور و مربی اسبق تیم ملی را در جمع اردو‌های آمادگی تیم کشتی آزاد بزرگسالان بابلسر داریم و مسابقات منظمی را با همراهی مربیان بادانش خودمان در شهرستان برگزار می‌کنیم. همچنین برای برطرف مشکلات روحی و روانی و توان ذهنی تیم نیز از یک روان‌شناس ورزشی بزرگ به نام استاد مجید اسکویی استفاده کردیم.

اسماعیل پور در پایان افزود: ما در دی ماه سال جاری نیز میزبان مسابقات کشتی فرنگی جوانان مازندران خواهیم بود و در واقع بابلسر در سال ۱۴۰۴ شهر میزبانی رقابت‌های استانی، کشوری و بین المللی است.