باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فاضلی هریکندی روز چهارشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز با اشاره دستاوردهای این قرارگاه در حوزه مقابله با حفر چاه‌های غیر مجاز، انسداد پنج هزارو ۲۸۶ حلقه چاه به عنوان یکی از عوامل اصلی فرونشست زمین و کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی، افزود : تا پیش از ایجاد قرارگاه، در سال ۱۳۹۸ تعداد چاه‌های مسلوب المنفعه شده ۲۲۹ مورد بود، اما در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۱۱۹ درصدی به ۵۰۲ حلقه چاه رسید؛ با توجه به روند رو به رشد اقدامات مقابله‌ای در سال گذشته تعداد چاه‌های مسدود شده یک هزارو ۳۳۲ مورد بود و در هفت ماه گذشته نیز تعداد ۹۰۷ حلقه چاه مسدود شده است.

وی بیان کرد: این قرارگاه پنج ماموریت «مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها»، «آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی»، «مقابله با چاه‌های غیرمجاز»، «آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها» و «مقابله با جرائم علیه محیط زیست» را در دستور کار خود داده است .

فاضلی هریکندی گفت: مجموع آزادسازی‌ها از فروردین سال ۱۳۹۹ که زمان تشکیل قرارگاه بوده است تا پایان مهرماه سال جاری ۵۵ هزار و ۲۵۴ هکتار بوده که غالب در همان مراحل اولیه تفکیک و دیوارکشی اراضی زراعی به منظور ویلاسازی غیرمجاز بوده است؛ در سال نخست تشکیل قرارگاه مجموع آزادسازی‌ها معادل سه هزارو ۴۶۰ هکتار بود این در حالی است که مجموع آزادسازی‌ها در سه سال پیش از آن یعنی فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ تنها یک هزارو ۳۱۲ هکتار بوده است؛ در سال جاری نیز تا پایان مهرماه حجم آزادسازی‌ها معادل هشت هزارو ۴۰۳ هکتار است.

رییس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور تاریخی رییس قوه قضاییه مبنی بر آزادسازی حرایم و بستر رودخانه‌ها در روزهای۲۷ و ۲۸ دی ماه سال ۱۴۰۰ گفت: با اقدامات انجام شده که با پیگیری دادگستری کل استان البرز بوده است مجموعا ۱۰۱ هکتار از رودخانه‌های استان تاکنون آزادسازی شده است؛ از این میزان آزادسازی رودخانه کرج ۱۷ هکتار و به طول حدود ۲۱ کیلومتر بوده است.

وی با تشریح پیگیری‌های انجام شده در راستای بهره مندی عموم مردم استان از حریم و بسترهای آزادسازی شد بیان کرد: بدین منظور ایجاد پارکرود در محدوده‌های شهری و آزادسازی شده مورد پیگیری قرار گرفت و شهرداری کرج با تعریف ۶ فاز احداث در حال تکمیل پروژه است که تاکنون سه فاز به بهره برداری رسیده است و سایر فازها در حال احداث هستند.