باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمة الزهرا سلاماللهعلیها و هفته کتاب در قالب بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، تقریظ حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب «خانوم ماه»؛ داستان زندگی خانم ناز علینژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی اهل شیراز منتشر شد.
حسینعلی امیری، استاندار فارس، در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در عرصههای اقتصادی، صنایع الکترونیک و حضور آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)، فارس را یکی از قطبهای مهم فرهنگی کشور معرفی کرد و گفت: یکی از برجستهترین ویژگیهای فارس، پیشینه فرهنگی غنی آن است که این استان را در سطح ملی و بینالمللی به عنوان یک مرکز فرهنگی شناخته کرده است.
او با تأکید بر اینکه مردم فارس همواره اهل ادب، شعر، معرفت، دانشگاه و حوزههای علمیه در علوم عقلی و نقلی بودهاند، افزود: این ویژگیها ریشه در تاریخ و فرهنگ دیرینه استان دارد که همواره با مطالعه و کتابخوانی پیوند خورده است.
امیری خاطرنشان کرد: در طول تاریخ، بسیاری از دانشمندان و علمای برجسته علوم عقلی و نقلی در فارس اقامت داشتهاند و نقش مهمی در گسترش علم و فرهنگ ایفا کردهاند.
وی با اشاره به میراث فرهنگی فارس که بر پایه علم، ادب و فرهنگ بنا شده است، گفت: برخلاف برخی تصورات نادرست، در قرون هفتم تا دهم علوم عقلی در فارس بهطور کامل توسعه یافت و شخصیتهای بزرگی همچون ملاصدرا در این حوزه ظهور کردند. این امر نشان میدهد که فارس نه تنها منطقهای تاریخی، بلکه یک برند فرهنگی است که هویت تاریخی آن، شکلدهنده هویت اجتماعی امروز است.
استاندار فارس ادامه داد: این شخصیتها در زمینه جمعآوری، مطالعه، تبلیغ، ترویج و نگهداری کتاب نقش اساسی داشتهاند و به عنوان عناصر پنهان فرهنگ، منشأ تحولات و اثرات مثبت در جامعه بودهاند.
وی با تأکید بر آموزههای اسلامی و قرآنی در زمینه تعلیم و تربیت افزود: دانش، که از طریق مطالعه و آموزش حاصل میشود، انسان را در مسیر تکامل قرار داده و فضیلتهای انسانی را تقویت میکند.
امیری در پایان تصریح کرد: هدف نهایی این مسیر، دستیابی به کمال و فناست؛ مسیری که با بهرهگیری از مطالعه و کتابخوانی امکانپذیر میشود. بنابراین، ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب، راهی برای ارتقای فردی و جمعی و تحقق اهداف انسانی و فرهنگی است.
محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس هم با اشاره به پیشینه فرهنگی و ادبی این استان گفت: فارس همواره مهد ادب، حکمت و خردورزی بوده است؛ از کتیبههای تختجمشید که میتوان آنها را نخستین کتابخانههای سنگی جهان دانست، تا مکتبخانههای سنتی و حلقههای درس علمای بزرگ، این سرزمین نقشی برجسته در تاریخ فرهنگی ایران ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه کتابخانههای امروز فارس به مثابه خانههای مردمی اهل دانش و معرفت هستند، افزود: این مراکز تنها محل نگهداری کتاب نیستند، بلکه پایگاهی برای ترویج فرهنگ مطالعه، گسترش اطلاعات، پرکردن اوقات فراغت و ایجاد فضایی امن برای مادران، کودکان و نوجوانان به شمار میروند.
فیروزی نقش کتابخانهها را در کاهش فاصلههای اجتماعی و ایجاد دسترسی برابر به خدمات فرهنگی مهم دانست و اظهار کرد: در حال حاضر، استان فارس با ۲۷۶ کتابخانه فعال و ۳۴ نقطه خدمت ثابت و سیار، سهم قابل توجهی در ترویج فرهنگ کتابخوانی دارد.
وی با اشاره به تغییر نگاه نخبگان و عموم مردم نسبت به کتابخانهها در نسل جدید، این تحول را نشانهای از توسعه فرهنگی استان دانست و افزود: ایجاد کتابخانههای عمومی در شهرها و روستاهای فارس طی دهههای اخیر، رویدادی مهم بوده که در ارتقای سطح فرهنگی و کاهش جهل نقشآفرینی کرده است.
مدیرکل کتابخانههای فارس ادامه داد: کتابخانههای تاریخی و ارزشمند تا کتابخانههای نوپا و پیشرفته در نقاطی، چون داراب، خفر، فیروزآباد و شیراز، هر یک چراغی هستند که تاریکی جهل را میزدایند. با این حال، ساختمان و تجهیزات به تنهایی کافی نیستند و نقش کتابداران در این عرصه حیاتی است.
وی با تقدیر از تلاش کتابداران در کتابخانههای شهید دستغیب، الفبا، اندیشه، بهشتی و میرزا نصیر گفت: این افراد با همت جمعی، فعالیتهای کیفی و ارزشمندی انجام میدهند که اهمیت جایگاه کتابدار را بهخوبی نشان میدهد.
فیروزی افزود: امروزه جامعه فارس نسبت به اهمیت مطالعه آگاهتر شده و دیگر تنها به پرسش "چه کسی کتاب میخواند؟ " بسنده نمیکند، بلکه بر کیفیت فعالیتها تمرکز دارد. استقبال گسترده مردم از کتابخانهها نشان میدهد که فعالیتهای فرهنگی در این حوزه به صورت جمعی و همدلانه در حال گسترش است.
او در پایان تصریح کرد: کتابداران و مدیران فرهنگی با تبدیل کتابخانهها به کانونهای توجه و فعالیت، در مقابله با بیخبری و ناآگاهی نقش سربازان فرهنگی را ایفا میکنند. مردم فارس نیز کتابخانههای عمومی را خانه دوم خود میدانند و این مراکز را مکمل مدارس تلقی میکنند؛ افتخاری بزرگ برای جامعه فرهنگی استان که جایگاه ویژه کتابخانههای عمومی در توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه را آشکار میسازد.