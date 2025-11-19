باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدرضا طاهری گفت: استفاده از فناوری نانوحباب اکسیژن میتواند نقش مهمی در افزایش تولید ماهی در واحد حجم آب ایفا کند و بهرهوری آب را در واحدهای پرورشی بهطور چشمگیری ارتقا دهد.
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: بهرهگیری از این فناوری ضمن کاهش ضریب تبدیل غذایی، بهعنوان یک راهکار پدافند غیرعامل عمل کرده و در مدیریت بحرانهایی مانند قطع آب و برق تأثیرگذار خواهد بود.
او با اشاره به اجرای طرح مورد نظر در استخر ذخیره آب کشاورزی، تاکید کرد: این سامانه در نهایت منجر به مدیریت بهینه مصرف آب و برق و افزایش پایداری واحدهای تولیدی میشود.
طاهری گفت: راهاندازی این طرح نوین نشان میدهد که استفاده از فناوریهای پیشرفته همچون نانوحباب میتواند مسیر توسعه پایدار در شیلات را هموار کرده و ضمن افزایش تولید، مصرف منابع را بهینه سازد.
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: این طرح میتواند الگویی برای فعالیتهای مرتبط با پرورش ماهی در دیگر مناطق استان برای ارتقای بهرهوری و کاهش مخاطرات پرورشی باشد.
فعالیت پرورش ماهی در استان قم بهصورت تلفیقی و همسو با فعالیت کشاورزی است؛ در این راستا آب کشاورزی قبل از استفاده برای تولید محصولات کشاورزی، از استخرهای دومنظوره ذخیره آب کشاورزی عبور نموده و بسته به میزان کمیت و کیفیت آب، پرورش انواع ماهیان گرمابی، سردابی، خاویاری و ماهیان زینتی انجام میشود.
محدودیت منابع آبی در قم موجب شده تا استفاده از روشهای نوین آبزیپروری، گسترش مکانیزاسیون استخرها، بهرهگیری از سامانههای تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی آب، مدیریت بهینه بهداشت، نصب اینورتر در چاههای کشاورزی و پرورش گونههای مناسب با شرایط اقلیمی استان، برای افزایش تولید آبزیان مورد توجه باشد.
بخش کشاورزی ۶ درصد از ارزشافزوده استان قم را به خود اختصاص داده است، همچنین ۵۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای مختلف حوزه کشاورزی قم مشغول فعالیت هستند.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال بیشاز ۸۵۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانهای است.
بیشتر بهرهبرداران بخش کشاورزی قم را روستاییان تشکیل میدهند بهنحویکه کشاورزی بهتنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخشهای مختلف استان را به خود اختصاص دادهاست.
منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی قم