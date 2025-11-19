مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: نخستین سامانه نانوحباب اکسیژن ویژه پرورش ماهی سردآبی در استخر ذخیره آب کشاورزی جعفرآباد استان راه‌اندازی شد؛ طرحی که در افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع نقش موثری خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدرضا طاهری گفت: استفاده از فناوری نانوحباب اکسیژن می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید ماهی در واحد حجم آب ایفا کند و بهره‌وری آب را در واحد‌های پرورشی به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: بهره‌گیری از این فناوری ضمن کاهش ضریب تبدیل غذایی، به‌عنوان یک راهکار پدافند غیرعامل عمل کرده و در مدیریت بحران‌هایی مانند قطع آب و برق تأثیرگذار خواهد بود.

او با اشاره به اجرای طرح مورد نظر در استخر ذخیره آب کشاورزی، تاکید کرد: این سامانه در نهایت منجر به مدیریت بهینه مصرف آب و برق و افزایش پایداری واحد‌های تولیدی می‌شود.

طاهری گفت: راه‌اندازی این طرح نوین نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های پیشرفته همچون نانوحباب می‌تواند مسیر توسعه پایدار در شیلات را هموار کرده و ضمن افزایش تولید، مصرف منابع را بهینه سازد.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: این طرح می‌تواند الگویی برای فعالیت‌های مرتبط با پرورش ماهی در دیگر مناطق استان برای ارتقای بهره‌وری و کاهش مخاطرات پرورشی باشد.

فعالیت پرورش ماهی در استان قم به‌صورت تلفیقی و همسو با فعالیت کشاورزی است؛ در این راستا آب کشاورزی قبل از استفاده برای تولید محصولات کشاورزی، از استخر‌های دومنظوره ذخیره آب کشاورزی عبور نموده و بسته به میزان کمیت و کیفیت آب، پرورش انواع ماهیان گرمابی، سردابی، خاویاری و ماهیان زینتی انجام می‌شود.

محدودیت منابع آبی در قم موجب شده تا استفاده از روش‌های نوین آبزی‌پروری، گسترش مکانیزاسیون استخرها، بهره‌گیری از سامانه‌های تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی آب، مدیریت بهینه بهداشت، نصب اینورتر در چاه‌های کشاورزی و پرورش گونه‌های مناسب با شرایط اقلیمی استان، برای افزایش تولید آبزیان مورد توجه باشد.

بخش کشاورزی ۶ درصد از ارزش‌افزوده استان قم را به خود اختصاص داده است، همچنین ۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف حوزه کشاورزی قم مشغول فعالیت هستند.

میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال بیش‌از ۸۵۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده‌است.

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی قم

برچسب ها: جهاد کشاورزی قم ، ذخیره آب کشاورزی
خبرهای مرتبط
تامین هزار تن گوشت قرمز برای بازار قم
جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری قم به حد معمول بازگشت
مصرف روزانه گوشت قرمز در استان قم به طور میانگین ۴۰ تن است
بازار قم در سکوت پاییزی؛ میوه هست قدرت خرید نیست
به بهانه ۱۵ شهریور روز ملی پسته؛
پیش بینی برداشت ۹ هزار تن پسته از باغ‌های قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاکید آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم توجه به مسائل روز در خطبه‌های نماز جمعه
پایان سرعت‌نمایی در قم؛ دو خودرو پرخطر زمین‌گیر شدند
ریشه ستمگران دیر یا زود قطع خواهد شد
هیچ نشانه‌ای از وقوع بارندگی در استان قم وجود ندارد
قوه قضاییه با دقت بر موسسات مالی و بانک‌های خصوصی نظارت می‌کند
قم الگوی موفق کشور در کاهش جرائم، احیای حقوق عامه و مدیریت شهری است
آخرین اخبار
قم الگوی موفق کشور در کاهش جرائم، احیای حقوق عامه و مدیریت شهری است
هیچ نشانه‌ای از وقوع بارندگی در استان قم وجود ندارد
قوه قضاییه با دقت بر موسسات مالی و بانک‌های خصوصی نظارت می‌کند
ریشه ستمگران دیر یا زود قطع خواهد شد
پایان سرعت‌نمایی در قم؛ دو خودرو پرخطر زمین‌گیر شدند
تاکید آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم توجه به مسائل روز در خطبه‌های نماز جمعه
همکاری حوزه و آموزش و پرورش در چارچوب برنامه پنج‌ساله
استاندار قم شایعه پایان مسئولیت خود را تکذیب کرد
از خطر فرونشست زمین تا لزوم تأمین اعتبار طرح‌های حیاتی آب در قم
نماز باران در مسجد مقدس جمکران اقامه می‌شود
کشتی‌گیر قمی فینالیست شد
تخفیف ۱۰درصدی عوارض ساخت برای خانواده‌های سه‌فرزندی در قم
حادثه برق‌گرفتگی در قم / مصدوم با عملیات احیا نجات پیدا کرد
کتاب فقهی «مداخلات زیبایی زنان» در قم منتشر شد
احیای بافت تاریخی میدان کهنه به کجا رسید؟
جزئیات ارائه تجهیزات کاهنده مصرف آب به مشترکان قمی