فرماندار ویژه کازرون، از آمار پایین عضویت در کتابخانه‌های شهرستان ابراز نگرانی کرد و گفت: با وجود کمبود منابع مالی، ۲۳ میلیارد تومان برای کتابخانه‌ها تصویب کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نیک‌مرام فرماندار ویژه کازرون به همراه شهردار، رئیس شورای شهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان با حضور در کتابخانه شهید مدنی، این روز را گرامی داشتند و با فعالان این حوزه دیدار کردند.

نیک‌مرام فرماندار ویژه شهرستات کازرون در این مراسم با تأکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی، اظهار کرد: با وجود کمبود منابع مالی، موفق شدیم ۲۳ میلیارد تومان برای کتابخانه‌ها تصویب کنیم، بخش عمده این مبلغ (۲۰ میلیارد تومان) به کتابخانه مرکزی کازرون تعلق گرفت که با تلاش و پیگیری از سازمان برنامه و بودجه محقق شد.

فرماندار ویژه شهرستات کازرون اضافه کرد: این رقم در استان کم‌نظیر است و بدون کاهش اعتبار سایر طرح‌ها اختصاص یافت.

او با اشاره به نقش نویسندگان در ترویج فرهنگ مطالعه، پیشنهاد داد مراسمی ویژه برای نویسندگان کازرونی و همچنین افرادی که درباره کازرون نوشته‌اند، برگزار شود و فرمانداری نیز از این برنامه حمایت کامل خواهد کرد.

همچنین استفاده از «کتابخوانی، مقاله‌نویسی و پژوهش» به‌عنوان جایگزین مجازات‌های خُرد (جهت طرح در شورای تأمین)، همکاری آموزش و پرورش، شهرداری و دستگاه‌ها برای افزایش عضویت دانش‌آموزان و توسعه کتابخانه سیار و استفاده از امکانات تبلیغی شهرداری از جمله مواردی بود که فرماندار ویژه کازرون برای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه پیشنهاد داد.

نیک‌مرام با ابراز نگرانی از آمار پایین عضویت در کتابخانه‌های کازرون، گفت: این شهرستان با بیش از ۲۲۰ هزار نفر جمعیت، تنها حدود ۷ هزار عضو کتابخانه دارد؛ یعنی یک‌پانصدم جمعیت. این آمار قابل قبول نیست و باید ارتقا یابد.

فرماندار کازرون با تشکر از کتابداران، اضافه کرد: جلسات شورای کتابخانه‌ها به‌صورت مستمر برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: توسعه کتابخانه‌ها و گسترش فرهنگ مطالعه وظیفه مشترک ماست.

برچسب ها: کتاب و کتابخوانی ، کتابخانه ها ، عضویت در کتابخانه
خبرهای مرتبط
مدیر کل کتابخانه‌های عمومی اصفهان خبر داد:
نوسازی و تجهیز کتابخانه «تودشک» با هزینه 80 میلیون تومان
تخصیص اعتبار برای بهره برداری از کتابخانه گلستان شهر
۱۸ شهر فارس هنوز فاقد کتابخانه عمومی هستند/افتتاح نخستین کتابخانه مجهز به فناوری هوش مصنوعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجتماع بزرگ دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های فارس
قرآن نسخه نجات‌بخش بشر و محور بصیرت پلیس مکتبی است
آخرین اخبار
قرآن نسخه نجات‌بخش بشر و محور بصیرت پلیس مکتبی است
اجتماع بزرگ دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های فارس
کازرون لرزید
شیراز میزبان جشنواره انار؛ پیوند سنت، اقتصاد و گردشگری + تصاویر
الحاقی اراضی حاشیه‌ساز قره پیری شیراز به شهر صدرا متوقف شد
پشت پرده تصاویر جنجالی از شکار در لارستان
واگذاری هزار واحد مسکن ملی در صدرا تا خرداد آینده
طلای سرخ در دل خاک تشنه؛ از پایداری تا ندای حمایت