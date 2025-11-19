باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نیک‌مرام فرماندار ویژه کازرون به همراه شهردار، رئیس شورای شهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان با حضور در کتابخانه شهید مدنی، این روز را گرامی داشتند و با فعالان این حوزه دیدار کردند.

نیک‌مرام فرماندار ویژه شهرستات کازرون در این مراسم با تأکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی، اظهار کرد: با وجود کمبود منابع مالی، موفق شدیم ۲۳ میلیارد تومان برای کتابخانه‌ها تصویب کنیم، بخش عمده این مبلغ (۲۰ میلیارد تومان) به کتابخانه مرکزی کازرون تعلق گرفت که با تلاش و پیگیری از سازمان برنامه و بودجه محقق شد.

فرماندار ویژه شهرستات کازرون اضافه کرد: این رقم در استان کم‌نظیر است و بدون کاهش اعتبار سایر طرح‌ها اختصاص یافت.

او با اشاره به نقش نویسندگان در ترویج فرهنگ مطالعه، پیشنهاد داد مراسمی ویژه برای نویسندگان کازرونی و همچنین افرادی که درباره کازرون نوشته‌اند، برگزار شود و فرمانداری نیز از این برنامه حمایت کامل خواهد کرد.

همچنین استفاده از «کتابخوانی، مقاله‌نویسی و پژوهش» به‌عنوان جایگزین مجازات‌های خُرد (جهت طرح در شورای تأمین)، همکاری آموزش و پرورش، شهرداری و دستگاه‌ها برای افزایش عضویت دانش‌آموزان و توسعه کتابخانه سیار و استفاده از امکانات تبلیغی شهرداری از جمله مواردی بود که فرماندار ویژه کازرون برای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه پیشنهاد داد.

نیک‌مرام با ابراز نگرانی از آمار پایین عضویت در کتابخانه‌های کازرون، گفت: این شهرستان با بیش از ۲۲۰ هزار نفر جمعیت، تنها حدود ۷ هزار عضو کتابخانه دارد؛ یعنی یک‌پانصدم جمعیت. این آمار قابل قبول نیست و باید ارتقا یابد.

فرماندار کازرون با تشکر از کتابداران، اضافه کرد: جلسات شورای کتابخانه‌ها به‌صورت مستمر برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: توسعه کتابخانه‌ها و گسترش فرهنگ مطالعه وظیفه مشترک ماست.