معاون فرهنگی معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: همایش‌های علمی باید به بستری برای بهره‌گیری از حکمت بزرگان در حل مسائل امروز تبدیل شوند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید ضیا هاشمی در همایش بین‌المللی «جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران با محوریت میراث علمی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی» گفت: هدف این نشست‌ها تنها بزرگداشت ظاهری بزرگان نیست، بلکه بهره‌گیری از اندیشه و حکمت آنان برای پاسخ به نیازهای امروز جامعه است.

او با اشاره به آثار ارزشمند علامه بهابادی در حوزه‌های فقه، منطق، کلام و تفسیر، تأکید کرد: بازخوانی و انتشار دوباره این آثار می‌تواند پشتوانه‌ای برای تقویت علمی و فرهنگی کشور باشد.

معاون فرهنگی معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه رقابت‌های علمی و فرهنگی امروز به شکل یک نبرد واقعی درآمده است، افزود: دشمنان امت اسلامی نه فقط در میدان نظامی، بلکه در عرصه‌های رسانه‌ای، سایبری و نرم‌افزاری نیز فعالیت می‌کنند و از اتاق‌های فکر و پشت رایانه‌ها عملیات خود را پیش می‌برند.

او دانایی، معرفت و فناوری‌های نوین را مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت دانست و گفت: جوامع اسلامی باید با ارتقای دانش، هنر، رسانه و مهارت‌های اجتماعی توان دفاع از حقوق خود را افزایش دهند.

 به گفته هاشمی، قدرت تنها به جنبه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و علمی نیز باید با انسجام و هم‌افزایی تقویت شوند.

هاشمی با تأکید بر اینکه اختلاف در جوامع انسانی امری طبیعی است، اظهار داشت: برای دستیابی به اهداف مشترک، مکاتب فکری باید مکمل یکدیگر باشند و با تکیه بر منطق قوی، اختلافات مدیریت شوند. او عدالت و فرزانگی را از ارزش‌های مشترک امت اسلامی دانست و سرمایه‌داری سوداگر جهانی را نماد ظلم معرفی کرد.

او خاطرنشان کرد: برای مقابله با جریان‌های سلطه‌گر و پاسخ به نیازهای بشر به عدالت و معنویت، باید مؤلفه‌های قدرت در علم، حکمت و فناوری تقویت شود. همچنین انسجام اجتماعی و سعادت جمعی در گرو فرهنگ فرزانه‌ای است که بزرگان مکاتبی چون شیراز و نجف برای ما به یادگار گذاشته‌اند.

هاشمی افزود: منطق قوی ابزار گفت‌وگوی سازنده است و بزرگانی همچون علامه بهابادی با نگارش آثار در منطق و تفسیر، زمینه این تعامل را از قرن‌ها پیش فراهم کرده‌اند. او تأکید کرد: همایش‌ها نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشند، بلکه باید پلی باشند برای انتقال دانش از مراکز علمی به عرصه فرهنگی و رسانه‌ای جامعه.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم کاکایی، استاد فلسفه دانشگاه شیراز، با اشاره به جایگاه ویژه شیراز گفت: این شهر همواره مأمن اولیا و مهد عشق بوده است.

به گفته او، مکتب شیراز بر پایه معرفت و عشق بنا شده و حکمای آن معرفت را تا اوج رسانده‌اند تا انسان‌ها به مقام آشنایی با خدا دست یابند.

کاکایی افزود: شیراز در دوران حمله مغول به دلیل روحیه مدارا و پذیرش فرهنگی، به محلی امن تبدیل شد و توانست فرهنگ‌های مهاجم را در خود هضم کند. او یادآور شد که این شهر مرکز شکل‌گیری حکمت متعالیه بود و مدارس منصوریه و خان، کانون‌های اصلی این جریان عقلانی محسوب می‌شدند.

علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه شیراز نیز در این همایش با تأکید بر میراث علمی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی» در دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه شیراز امروز افتخار دارد که میزبان این همایش فاخر است؛ رویدادی که در آستانه روز جهانی فلسفه فرصتی فراهم کرده است تا نقش بی‌بدیل شیراز و مکتب شیراز در اعتلای علوم عقلی مورد بازخوانی و کنکاش علمی قرار گیرد.

او با اشاره به اینکه شیراز در طول تاریخ به‌عنوان «دارالعلم» و کانون پرورش افکار عمیق شناخته شده است، گفت: مقام معظم رهبری نیز درباره جایگاه شیراز تعبیر حکیمانه‌ای دارند و آن را دانشگاهی دار می‌دانند.

افشاری‌فر بیان کرد: یکی از دلایل شکل‌گیری مکتب شیراز، مدارای فرهنگی و روحیه دیگرپذیری مردم این شهر است؛ ویژگی‌ای که موجب شده شیراز محل ظهور و بروز اندیشه‌های عمیق در حوزه علوم انسانی باشد.

رئیس دانشگاه شیراز با تأکید بر اینکه این دانشگاه خود را میراث‌دار یک ارثیه گران‌سنگ می‌داند، گفت: پاسداری از این سرمایه عظیم فرهنگی و تمدنی وظیفه ماست و در این مسیر، دانشکده الهیات و معارف اسلامی با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از اساتید برجسته نقش مهمی در احیای مکتب شیراز ایفا می‌کند.

افشاری‌فر یکی از آثار مهم برگزاری این همایش را تقویت هویت ملی و دانشگاهی دانست و گفت: وقتی دانشجوی ما بداند در شهری درس می‌خواند که خاستگاه بسیاری از بزرگان و محققان بوده است، با انگیزه بیشتری به تحصیل می‌پردازد و خود را بخشی از یک تمدن عمیق می‌بیند.

او با بیان اینکه امیدواریم برکات این گردهمایی در پژوهش‌های آینده، ارتباطات بین‌المللی و تعاملات علمی ملی ادامه یابد، گفت: امیدواریم این فعالیت‌ها محدود به ایام برگزاری همایش نماند و بستر توسعه علمی و فرهنگی در سطح دانشگاه و فراتر از آن شود.

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی نیز در پیامی به این همایش، حکمای شیراز را عامل اعتلای این سرزمین دانست و گفت: آنان همواره به دنبال افزودن بر دانش پیشینیان بودند و با تلاش معرفتی بیشتر، به مراتب بالاتری از شهود و علم دست یافتند. وی تأکید کرد: تنها با عقلانیت برخاسته از قرآن و عترت می‌توان با جلوه‌های جاهلیت در جهان امروز مقابله کرد.

این همایش با حضور چهره‌های علمی، فرهنگی و اجرایی کشور برگزار شد و در جریان آن ۱۵ پژوهش علمی در حوزه فلسفه، منطق و معارف اسلامی ارائه گردید. بخشی از این آثار حاصل همکاری مشترک اندیشمندان ایرانی با استادان دانشگاه‌های عراق، انگلیس، تونس و سوئیس بود.

شیراز، این بار نه تنها شهر شعر، که به عنوان پایتخت عقلانیت و تفکر نیز معرفی شد.

برچسب ها: همایش علمی ، حکمت ، علوم عقلی ، ایران ، شیراز
خبرهای مرتبط
برگزاری همایش علمی با موضوع حضرت شاهچراغ(ع)
شیراز؛
برگزاری همایش علمی مطالعات تاریخ ایران در شیراز
جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی محور همایش بین‌المللی در حرم شاهچراغ (ع)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجتماع بزرگ دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های فارس
قرآن نسخه نجات‌بخش بشر و محور بصیرت پلیس مکتبی است
آخرین اخبار
قرآن نسخه نجات‌بخش بشر و محور بصیرت پلیس مکتبی است
اجتماع بزرگ دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های فارس
کازرون لرزید
شیراز میزبان جشنواره انار؛ پیوند سنت، اقتصاد و گردشگری + تصاویر
الحاقی اراضی حاشیه‌ساز قره پیری شیراز به شهر صدرا متوقف شد
پشت پرده تصاویر جنجالی از شکار در لارستان
واگذاری هزار واحد مسکن ملی در صدرا تا خرداد آینده
طلای سرخ در دل خاک تشنه؛ از پایداری تا ندای حمایت