باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید ضیا هاشمی در همایش بین‌المللی «جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران با محوریت میراث علمی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی» گفت: هدف این نشست‌ها تنها بزرگداشت ظاهری بزرگان نیست، بلکه بهره‌گیری از اندیشه و حکمت آنان برای پاسخ به نیازهای امروز جامعه است.

او با اشاره به آثار ارزشمند علامه بهابادی در حوزه‌های فقه، منطق، کلام و تفسیر، تأکید کرد: بازخوانی و انتشار دوباره این آثار می‌تواند پشتوانه‌ای برای تقویت علمی و فرهنگی کشور باشد.

معاون فرهنگی معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه رقابت‌های علمی و فرهنگی امروز به شکل یک نبرد واقعی درآمده است، افزود: دشمنان امت اسلامی نه فقط در میدان نظامی، بلکه در عرصه‌های رسانه‌ای، سایبری و نرم‌افزاری نیز فعالیت می‌کنند و از اتاق‌های فکر و پشت رایانه‌ها عملیات خود را پیش می‌برند.

او دانایی، معرفت و فناوری‌های نوین را مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت دانست و گفت: جوامع اسلامی باید با ارتقای دانش، هنر، رسانه و مهارت‌های اجتماعی توان دفاع از حقوق خود را افزایش دهند.

به گفته هاشمی، قدرت تنها به جنبه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و علمی نیز باید با انسجام و هم‌افزایی تقویت شوند.

هاشمی با تأکید بر اینکه اختلاف در جوامع انسانی امری طبیعی است، اظهار داشت: برای دستیابی به اهداف مشترک، مکاتب فکری باید مکمل یکدیگر باشند و با تکیه بر منطق قوی، اختلافات مدیریت شوند. او عدالت و فرزانگی را از ارزش‌های مشترک امت اسلامی دانست و سرمایه‌داری سوداگر جهانی را نماد ظلم معرفی کرد.

او خاطرنشان کرد: برای مقابله با جریان‌های سلطه‌گر و پاسخ به نیازهای بشر به عدالت و معنویت، باید مؤلفه‌های قدرت در علم، حکمت و فناوری تقویت شود. همچنین انسجام اجتماعی و سعادت جمعی در گرو فرهنگ فرزانه‌ای است که بزرگان مکاتبی چون شیراز و نجف برای ما به یادگار گذاشته‌اند.

هاشمی افزود: منطق قوی ابزار گفت‌وگوی سازنده است و بزرگانی همچون علامه بهابادی با نگارش آثار در منطق و تفسیر، زمینه این تعامل را از قرن‌ها پیش فراهم کرده‌اند. او تأکید کرد: همایش‌ها نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشند، بلکه باید پلی باشند برای انتقال دانش از مراکز علمی به عرصه فرهنگی و رسانه‌ای جامعه.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم کاکایی، استاد فلسفه دانشگاه شیراز، با اشاره به جایگاه ویژه شیراز گفت: این شهر همواره مأمن اولیا و مهد عشق بوده است.

به گفته او، مکتب شیراز بر پایه معرفت و عشق بنا شده و حکمای آن معرفت را تا اوج رسانده‌اند تا انسان‌ها به مقام آشنایی با خدا دست یابند.

کاکایی افزود: شیراز در دوران حمله مغول به دلیل روحیه مدارا و پذیرش فرهنگی، به محلی امن تبدیل شد و توانست فرهنگ‌های مهاجم را در خود هضم کند. او یادآور شد که این شهر مرکز شکل‌گیری حکمت متعالیه بود و مدارس منصوریه و خان، کانون‌های اصلی این جریان عقلانی محسوب می‌شدند.

علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه شیراز نیز در این همایش با تأکید بر میراث علمی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی» در دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه شیراز امروز افتخار دارد که میزبان این همایش فاخر است؛ رویدادی که در آستانه روز جهانی فلسفه فرصتی فراهم کرده است تا نقش بی‌بدیل شیراز و مکتب شیراز در اعتلای علوم عقلی مورد بازخوانی و کنکاش علمی قرار گیرد.

او با اشاره به اینکه شیراز در طول تاریخ به‌عنوان «دارالعلم» و کانون پرورش افکار عمیق شناخته شده است، گفت: مقام معظم رهبری نیز درباره جایگاه شیراز تعبیر حکیمانه‌ای دارند و آن را دانشگاهی دار می‌دانند.

افشاری‌فر بیان کرد: یکی از دلایل شکل‌گیری مکتب شیراز، مدارای فرهنگی و روحیه دیگرپذیری مردم این شهر است؛ ویژگی‌ای که موجب شده شیراز محل ظهور و بروز اندیشه‌های عمیق در حوزه علوم انسانی باشد.

رئیس دانشگاه شیراز با تأکید بر اینکه این دانشگاه خود را میراث‌دار یک ارثیه گران‌سنگ می‌داند، گفت: پاسداری از این سرمایه عظیم فرهنگی و تمدنی وظیفه ماست و در این مسیر، دانشکده الهیات و معارف اسلامی با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از اساتید برجسته نقش مهمی در احیای مکتب شیراز ایفا می‌کند.

افشاری‌فر یکی از آثار مهم برگزاری این همایش را تقویت هویت ملی و دانشگاهی دانست و گفت: وقتی دانشجوی ما بداند در شهری درس می‌خواند که خاستگاه بسیاری از بزرگان و محققان بوده است، با انگیزه بیشتری به تحصیل می‌پردازد و خود را بخشی از یک تمدن عمیق می‌بیند.

او با بیان اینکه امیدواریم برکات این گردهمایی در پژوهش‌های آینده، ارتباطات بین‌المللی و تعاملات علمی ملی ادامه یابد، گفت: امیدواریم این فعالیت‌ها محدود به ایام برگزاری همایش نماند و بستر توسعه علمی و فرهنگی در سطح دانشگاه و فراتر از آن شود.

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی نیز در پیامی به این همایش، حکمای شیراز را عامل اعتلای این سرزمین دانست و گفت: آنان همواره به دنبال افزودن بر دانش پیشینیان بودند و با تلاش معرفتی بیشتر، به مراتب بالاتری از شهود و علم دست یافتند. وی تأکید کرد: تنها با عقلانیت برخاسته از قرآن و عترت می‌توان با جلوه‌های جاهلیت در جهان امروز مقابله کرد.

این همایش با حضور چهره‌های علمی، فرهنگی و اجرایی کشور برگزار شد و در جریان آن ۱۵ پژوهش علمی در حوزه فلسفه، منطق و معارف اسلامی ارائه گردید. بخشی از این آثار حاصل همکاری مشترک اندیشمندان ایرانی با استادان دانشگاه‌های عراق، انگلیس، تونس و سوئیس بود.

شیراز، این بار نه تنها شهر شعر، که به عنوان پایتخت عقلانیت و تفکر نیز معرفی شد.