باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هفتمین همایش بینالمللی «سیره نبوی (ص) در طب» با محوریت نقش هوش مصنوعی در کشف علوم قرآنی و پیوند اخلاق با پزشکی در جوار حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) شیراز گشایش یافت.
در این رویداد علمی که با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار شد، بر ضرورت پیشتازی در حوزه «سلامت معنوی» و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای تحقق عدالت در نظام سلامت تأکید شد.
هشدار درباره آینده هوش مصنوعی
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)، در این مراسم با اشاره به جایگاه محوری هوش مصنوعی در این دوره از همایش، این فناوری را نقطه عطفی در تاریخ علم دانست و بهرهگیری از آن در پزشکی را تحولی بزرگ ارزیابی کرد.
او با بیان اینکه هوش مصنوعی هنوز در آغاز راه است، پیشبینی کرد که در آینده ممکن است این فناوری در برابر انسان قرار گیرد و حتی به چالشهای جدی بدل شود.
کلانتری در عین حال تأکید کرد: هوش مصنوعی مخلوق انسان است و انسان نیز مخلوق خدا؛ بنابراین باید همواره به منشأ الهی همه پدیدهها توجه داشت.
سلامت معنوی؛ عرصهای برای پیشتازی
محمدهادی ایمانیه، رئیس عالی همایش، با قدردانی از برگزارکنندگان گفت: این رویداد از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و هر دو سال یکبار ادامه دارد.
او با اشاره به پیشرفتهای پزشکی در شناخت جسم انسان، خاطرنشان کرد: اخلاق و معنویت در حوزه سلامت روزبهروز کمرنگتر میشود و ما وظیفه داریم در سلامت معنوی پیشتاز باشیم.
ایمانیه بهرهگیری از هوش مصنوعی برای استخراج علوم قرآنی و معارف اهل بیت (ع) را یکی از محورهای مهم همایش دانست و توسعه عدالت اجتماعی را از دیگر اهداف این گردهمایی عنوان کرد.
طب متعالی؛ مطالبهای ملی
حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی، رئیس همایش، نیز با تأکید بر ضرورت نوآوری علمی با الهام از سیره نبوی (ص) گفت: برخی کشورها سالهاست به طب متعالی توجه کردهاند و امیدواریم این نظریه در ایران نیز بهعنوان یک مطالبه ملی در جامعه پزشکی مطرح شود.
دستاوردهای علمی و حضور بینالمللی
محمود نجابت، دبیر علمی همایش، از پذیرش ۱۱۹ مقاله از میان ۱۵۰ اثر ارسالی خبر داد و گفت: پنج مقاله برتر بهصورت شفاهی ارائه خواهد شد.
او برنامه علمی این دوره را شامل هشت نشست تخصصی در حوزههای تاریخ طب، طب اسلامی، اخلاق پزشکی، علوم رفتاری و مطالعات دین و همچنین سه کارگاه آموزشی اعلام کرد.
نجابت با اشاره به حضور استادانی از دانشگاه «دوک» آمریکا و پژوهشگرانی از یونان و لبنان افزود: این مشارکت بینالمللی فرصتی ارزشمند برای گفتوگوی علمی و توسعه همکاریهای مشترک فراهم کرده و نشان میدهد سیره نبوی ظرفیت ورود به عرصههای نوین سلامت در سطح جهانی را دارد.