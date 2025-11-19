آیین رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «تب ناتمام» با حضور شماری از فعالان فرهنگی، پژوهشگران و مسئولان در قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «تب ناتمام» روز چهارشنبه هم‌زمان با برگزاری در تالار وحدت تهران، به میزبانی شهرداری قم با حضور مسوولان فرهنگی و پژوهشگران حوزه کتاب و ادبیات ترتیب یافت.

در این آیین علاوه بر کتاب «تب ناتمام»، از تقریظ‌های رهبر انقلاب بر ۲ کتاب «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف» نیز رونمایی به عمل آمد. کتاب «تب ناتمام» روایتی مادرانه از زندگی و شهادت شهید حسین دخانچی است؛ روایتی که طی سال‌های اخیر پیوندی عاطفی و الهام‌بخش با نسل جوان ایجاد کرده و توجه بسیاری از مخاطبان حوزه ادبیات مقاومت را به خود جلب کرده است.

این آیین با حضور کتابداران، مادران شهدا، عوامل تولید کتاب و جمعی از مدیران شهری و فرهنگی برگزار شد. در بخش پایانی، از کتابداران قمی، خانواده‌های کتاب‌خوان و حامیان حوزه کتاب توسط شهردار قم و مسئولان استانی تقدیر شد.

در این آیین همچنین از هشت کتابخوان، یک کتابخوان ویژه و هفت کتابدار نیز تقدیر شد تا مجموعه‌ای از فعالان و ترویج‌گران فرهنگ مطالعه در قم مورد قدردانی قرار بگیرند.

سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی استان قم در بخشی از این آیین، با اشاره به رونمایی کتاب "تب ناتمام" همراه با تقریظ رهبر معظم انقلاب، گفت: افتخار بزرگی است که برای دومین بار یکی از آثار منتشرشده در قم مورد تقریظ معظم‌له قرار گرفته و این امر نشان‌دهنده جایگاه ویژه ادبیات جهاد و مقاومت در این شهر است.

محمد غفاری، افزود: قم با برخورداری از ۲۷ کتابخانه عمومی و بیش از ۳۷ هزار عضو فعال، دومین شهر کشور در آمار امانت کتاب به نسبت جمعیت محسوب می‌شود؛ اما این تعداد کتابخانه برای شهری با جمعیت و ظرفیت فرهنگی قم کافی نیست.

او ادامه داد: بیشتر کتابخانه‌های تازه‌تأسیس قم مشارکتی هستند و به دلیل وابستگی به مجموعه‌هایی همچون آموزش و پرورش، اوقاف و مساجد، با محدودیت‌های فرهنگی و آموزشی مواجه‌اند.

غفاری ابراز امیدواری کرد: با همت مسئولان و به برکت شهدا، شاهد توسعه کتابخانه‌های مستقل و تولید آثار ارزشمند دیگری همچون "تب ناتمام" باشیم.

متن تقریظ رهبر انقلاب به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

تصویر روشنی از درد و رنج جانگداز یک جانباز قطع نخاع و اندوه و تلاش بی‌پایان مادر صبور و پرتحمّل و دیگر کسانش در این کتاب ارائه شده است.

به راوی و نویسنده باید آفرین گفت.

سلام خدا بر حسین دخانچی شهید و بر مادر بردبار و داغدارش.

کتاب «تب ناتمام» زندگی خانم شهلا منزوی مادر جانباز قطع نخاع، شهید حسین دخانچی از قم را روایت می‌کند. زهرا حسینی مهرآبادی نویسنده‌ی کتاب و انتشارات حماسه‌ی‌یاران ناشر آن است.

منبع:خبرگزرای صداوسیمای قم

برچسب ها: آیین رونمایی ، تقریظ مقام معظم رهبری
