باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلیمی جهرمی در جریان بازدید از زیرساخت‌ها و صنایع این منطقه، بر لزوم تبیین دقیق ظرفیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: در سال‌های اخیر، مناطق ویژه اقتصادی به یکی از مؤثرترین بستر‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند؛ اما همچنان معرفی مزیت‌ها و مشوق‌های این مناطق به‌صورت جامع و هدفمند انجام نشده و این موضوع موجب شده بخش قابل توجهی از ظرفیت‌ها برای سرمایه‌گذاران ناشناخته بماند.

او افزود: در حالی که در سرزمین اصلی، سرمایه‌گذار با فرآیند‌های طولانی و چندگانه صدور مجوز‌ها روبه‌رو است، در مناطق ویژه اقتصادی تمامی مراحل از یک مرجع واحد انجام می‌شود و بروکراسی به حداقل رسیده است. این مزیت باید به‌روشنی برای فعالان اقتصادی داخلی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، خصوصاً کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، تبیین شود.

سلیمی جهرمی با اشاره به معافیت‌های گمرکی و مالیاتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های جذابیت مناطق ویژه، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه وارداتی را بدون عبور از تشریفات پیچیده سرزمین اصلی وارد منطقه کنند؛ همچنین، قابلیت اعطای مجوز فعالیت و حتی واگذاری زمین به شرکت‌های صددرصد خارجی، یک مزیت کم‌نظیر است.

مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی، زیرساخت‌های گسترده ایجادشده توسط سازمان ایمیدرو در منطقه ویژه اقتصادی لامرد را «یک الگوی موفق ملی» دانست و گفت: تزریق منابع مالی از سوی ایمیدرو برای ایجاد زیرساخت‌های اصلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌شکل قابل توجهی افزایش داده است؛ این منطقه اکنون از ظرفیت کاملا آماده برای استقرار پروژه‌های صنعتی بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، آلومینیوم و صنایع معدنی ـ انرژی‌بر برخوردار است.

او تاکید کرد: دسترسی مستقیم به مناطق گازخیز، امکان تأمین پایدار خوراک و استقرار در مسیر تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، لامرد را به یکی از جذاب‌ترین نقاط کشور برای سرمایه‌گذاری‌های کلان تبدیل کرده است.

سلیمی جهرمی همچنین از تلاش دبیرخانه برای خارج‌کردن مناطق ویژه از شمول مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمی کشور، احیای این معافیت‌ها برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری ضروری است و دبیرخانه این موضوع را به‌عنوان اولویت اصلی در حال پیگیری است.

به گفته او، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اجرای سامانه‌های معرفی ظرفیت‌ها و تسهیل ارتباط سرمایه‌گذاران با مناطق، در تلاش است تا مسیر تصمیم‌گیری و آغاز به‌کار طرح‌های جدید، شفاف‌تر و سریع‌تر شود.

مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به جذابیت بالای منطقه ویژه لامرد در زمینه جذب سرمایه‌گذار، تاکید کرد: با وجود زیرساخت‌های عظیم عمرانی، مزیت‌های فراوان و رقابتی، تسهیل صدور مجوز‌ها و دیگر مشوق‌های یادشده، منطقه ویژه اقتصادی لامرد می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تبدیل شود.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد واقع در جنوب استان فارس و از زیر مجموعه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) محسوب می‌شود.

منبع: منطقه ویژه اقتصادی لامرد