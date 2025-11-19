باشگاه خبرنگاران جوان- جانشین فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در نشست خبری گفت: رویکرد برنامههای هفته بسیج با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی»، جهاد تبیین، امیدآفرینی، اقتصادی، علمی و فناوری و خدمت رسانی است.
سردار هدایت الله امیری افزود: برگزاری اجتماع اقتدار گردانهای بسیجی در شهرستان ها، یادواره شهدا و اجتماع بزرگ دختران فاطمیون از شاخصترین برنامه هاست.
وی گفت: تجلیل از نخبگان بسیجی، بهره برداری از طرحهای اقتصاد مقاومتی و حضور بسیجیان در گلزارهای شهدا از دیگر برنامههای هفته بسیج است.
جانشین فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان افزود: تلاش شده برنامهها با محور معنویت، حضرت فاطمه (س)، شهدا و نقش آفرینی مردم اجرا شود.
سیام آبان تا ششم آذر به عنوان هفته بسیج نامگذاری شده است.
منبع: صداوسیما