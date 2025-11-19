مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: راننده یک دستگاه اتوبوس مسافربری که اقدام به جابه‌جایی انواع کالای قاچاق کرده بود، در مجموع به پرداخت ۲۷ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حدادپور گفت: پرونده‌ای با موضوع حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم  عنوان کرد: با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهم، شعبه تخلف را محرز دانست و ضمن صدور حکم ضبط کالا‌های مکشوفه، راننده را به پرداخت جریمه‌ای معادل ارزش همان محموله یعنی ۱۳ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال محکوم کرد.

او ادامه داد: علاوه بر این جریمه، مبلغی مشابه نیز به‌عنوان جریمه خودروی حامل کالا‌های قاچاق تعیین شد و مجموع رقم جزای نقدی به بیش از ۲۷ میلیارد ریال رسید.

حدادپور بیان کرد: این اقلام قاچاق، در جریان بازرسی ماموران نیروی انتظامی از یک اتوبوس مسافربری در مسیر قم- کاشان شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

در نیمه نخست امسال، هفت هزار و ۴۶۳ فقره پرونده تخلفاتی در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و مختومه شد که مجموع جریمه‌های نقدی صادره در این مدت بیش از پنج هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال بوده است.

منبع:روابط عمومی تعزیرات حکومتی قم

برچسب ها: تعزیرات حکومتی قم ، کالای قاچاق
خبرهای مرتبط
قاچاق نافرجام سیگار خارجی در قم
فعالیت نانوایی‌های قم زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی
کشف داروهای مکمل قاچاق از یک مغازه سوپرمارکت در قم
فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی قم زیر ذره بین تعزیرات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاکید آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم توجه به مسائل روز در خطبه‌های نماز جمعه
پایان سرعت‌نمایی در قم؛ دو خودرو پرخطر زمین‌گیر شدند
ریشه ستمگران دیر یا زود قطع خواهد شد
هیچ نشانه‌ای از وقوع بارندگی در استان قم وجود ندارد
قوه قضاییه با دقت بر موسسات مالی و بانک‌های خصوصی نظارت می‌کند
قم الگوی موفق کشور در کاهش جرائم، احیای حقوق عامه و مدیریت شهری است
آخرین اخبار
قم الگوی موفق کشور در کاهش جرائم، احیای حقوق عامه و مدیریت شهری است
هیچ نشانه‌ای از وقوع بارندگی در استان قم وجود ندارد
قوه قضاییه با دقت بر موسسات مالی و بانک‌های خصوصی نظارت می‌کند
ریشه ستمگران دیر یا زود قطع خواهد شد
پایان سرعت‌نمایی در قم؛ دو خودرو پرخطر زمین‌گیر شدند
تاکید آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم توجه به مسائل روز در خطبه‌های نماز جمعه
همکاری حوزه و آموزش و پرورش در چارچوب برنامه پنج‌ساله
استاندار قم شایعه پایان مسئولیت خود را تکذیب کرد
از خطر فرونشست زمین تا لزوم تأمین اعتبار طرح‌های حیاتی آب در قم
نماز باران در مسجد مقدس جمکران اقامه می‌شود
کشتی‌گیر قمی فینالیست شد
تخفیف ۱۰درصدی عوارض ساخت برای خانواده‌های سه‌فرزندی در قم
حادثه برق‌گرفتگی در قم / مصدوم با عملیات احیا نجات پیدا کرد
کتاب فقهی «مداخلات زیبایی زنان» در قم منتشر شد
احیای بافت تاریخی میدان کهنه به کجا رسید؟
جزئیات ارائه تجهیزات کاهنده مصرف آب به مشترکان قمی