باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حدادپور گفت: پروندهای با موضوع حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم عنوان کرد: با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهم، شعبه تخلف را محرز دانست و ضمن صدور حکم ضبط کالاهای مکشوفه، راننده را به پرداخت جریمهای معادل ارزش همان محموله یعنی ۱۳ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال محکوم کرد.
او ادامه داد: علاوه بر این جریمه، مبلغی مشابه نیز بهعنوان جریمه خودروی حامل کالاهای قاچاق تعیین شد و مجموع رقم جزای نقدی به بیش از ۲۷ میلیارد ریال رسید.
حدادپور بیان کرد: این اقلام قاچاق، در جریان بازرسی ماموران نیروی انتظامی از یک اتوبوس مسافربری در مسیر قم- کاشان شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
در نیمه نخست امسال، هفت هزار و ۴۶۳ فقره پرونده تخلفاتی در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و مختومه شد که مجموع جریمههای نقدی صادره در این مدت بیش از پنج هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال بوده است.
منبع:روابط عمومی تعزیرات حکومتی قم