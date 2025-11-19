باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار هاشم جمالی، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: پنجم آذرماه یادآور رشادت و ازخودگذشتگی انسان‌های بزرگی است که امان راحل آنان را لشکر مخلص خدا دانست.

او با بیان اینکه تمام راحل بسیج را با هدف نشر و ترویج این تفکر در اقصی نقاط عالم سازماندهی کردند، تصریح کرد: امام راحل بزرگترین انقلاب مردمی دنیا را شکل دادند و بسیج را به عنوان بزرگترین ارتش مردمی برای حفظ این انقلاب تاسیس کرد.

سردار جمالی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بسیج را نیروی کارآمد نظام در همه عرصه‌ها تعریف می‌کنند، ادامه داد: اقدامات عام‌المنعه، خدمات اجتماعی و اقدامات جهادی را قسمتی از فعالیت‌های است و از دهه دوم انقلاب، شاهد نشر و ترویج انقلاب به وسیله این تفکر در دنیا هستیم.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به اینکه یک روز چفیه به عنوان نماد بسیجی بر دوش بسیجیان در ایران بود، یادآور شد: امروز این چفیه را به عنوان نماد آزادی‌خواهی در دنیا می‌بینیم.

او شعار هفته بسیج امسال را «بسیح، مردم، اقتدار ملی» عنوان کرد و گفت: در طول این هفته اقدامات موثری در راستای نشر تفکر بسیجی انجام می‌شود و اولین برنامه که به صورت همزمان در سراسر کشور انجام می‌شود، تجدید میثاق با ولی فقیه است که با دیدار با نمایندگان رهبر معظم انقلاب در استان‌ها و شهرستان‌ها، و حضور در نماز جمعه انجام می‌شود.

جمالی با بیان اینکه بیش از ۹ هزار ۵۰۰ برنامه در فارس در هفته بسیج برگزار می‌شود، ادامه داد: برگزاری مسابقات کتاب‌های تقریظی مقام معظم رهبری تحت عنوان خط امین، فضاسازی شهری با محوریت بسیج و ایام فاطمیه، اکران فیلم‌های انقلابی در مساجد و اجرای تاتر و سرود پاتوقی، برگزاری بازارچه‌های عفاف و حجاب، سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا تخت عنوان یادگاران نور طرح سردار سرافراز شهید غیب‌پرور، گلباران قبور مطهر شهدا، از جمله این برنامه هاست.

او همایش اقتدار بسیج در روز ۵ آذرماه، تحلیل از مادران بسیحی‌پرور، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی و هنری، برگزاری یادواره‌های شهدا، و برگزاری شب خاطره در سراسر استان، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته بسیج در فارس است.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس گفت: اعزام گروه‌های جهادی جهت خدمت‌رسانی به مردم مناطق کمتر برخوردار تخت عنوان رزمایش جهادگران فاطمی با بهره‌برداری از بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی، از دیگر خدمات بسیج در هفته بسیج است.

او با یادآوری اینکه استان فارس این روز‌ها میزبان ۱۶ شهید گمنام دفاع مقدس است، افزود: روز دوشنبه سوم آذرماه تشییع این شهدا در شیراز از میدان شهدا به سمت حرم مطهر احمدبن موسی (ع)، خاکسپاری این عزیزان در نقاط از پیش تعیین شده برگزار می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به فعالیت‌های سپاه و بسیج در عرصه فضای مجازی، تصریح کرد: مخاطب جنگ نرم، نوجوانان و آینده سازان ایران اسلامی است که تنها راه مبارزه در این عرصه، به قول مقام معظم رهبری، تبیین‌گری است و در این راستا هم برنامه‌های تبیینی در هفته بسیج در مدارس برگزار می‌شود.

او از تامین جهیزیه در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حضور تیم‌های پزشکی در مناطق کمتر برخوردار، و برگزاری میز‌های خدمت در مساجد و محلات استان در هفته بسیج خبر داد.

سرهنگ رنجبر، معاون فرهنگی سپاه فجر فارس هم در ادامه این نشست با بیان اینکه سعی در کم‌کردن تعداد برنامه‌ها و پرمحتوا کردن آن، از تلاش‌های ما در مناسبت‌های مختلف است، تصریح کرد: آغاز پویش خط امین در هفته بسیج است که یکی از کتاب‌های این پویش با نام «خانم ماه» از استان فارس است.