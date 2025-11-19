سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت حقوق آبان ماه حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی از امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت حقوق مربوط به آبان ماه بازنشستگان و کلیه مستمری‌بگیران این سازمان، از صبح امروز آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

همچنین با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از آذر ماه مقدور است.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان می‌باشد.

منبع: سازمان تأمین اجتماعی

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، حقوق بازنشستگان
