باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصفهانی مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: بحث‌هایی درباره قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود ولی مردم نگران نباشند؛ دولت قصد هیچ‌گونه غافلگیری ندارد هر برنامه‌ای که بخواهیم در حوزۀ انرژی اجرا کنیم خدمت مردم توضیح می‌دهیم و پس‌از جلب نظر مردم اجرا خواهیم کرد.

او در ادامه عنوان کرد: تیم ما را خواهید دید که دوستان اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و طرفداران احزاب مختلف در آن حضور دارند. اما هرگز اجازه ندادیم در جلسات تیم ما بحث سیاسی شود. همه تیم برای حل مسائل کشور و موضوع انرژی دور هم جمع شده‌ایم و ان‌شاءالله با کمک شما این مسئله را برای همیشه از مجموعه مسائل اولویت‌دار ایران حذف خواهیم کرد.