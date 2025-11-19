معاون وزیر نفت گفت: تأمین خوراک پتروشیمی‌ها از محل گاز‌های مشعل را یکی از راهکار‌های تأمین خوراک در این حوزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن عباس زاده معاون وزیر نفت  در سومین همایش مدیریت ایمنی فرآیند با تشریح ابعاد جنگ ۱۲ روزه و اقدام‌های انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران و ایمنی صنعت پتروشیمی تأکید کرد: یک بحران جدی را پشت سر گذاشتیم که لازم است ضمن تحلیل دقیق و مرور آن، فرآیند‌های ایمنی صنعت به‌صورت چندلایه تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه به محض وقوع جنگ، گروه‌های مدیریت و کنترل اضطراری در سطح شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شده بود، گفت: پیامد‌های برخی از حوادث در صنعت پتروشیمی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و همین ضرورت چندلایه بودن سیستم‌های ایمنی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه باید حساسیت نسبت به برخی مخاطرات افزایش یابد، افزود: امروز باید از تجارب جنگ ۱۲ روزه درس بگیریم. سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز راهبرد‌ها و رویکرد‌های خود را به‌تازگی بازنگری کرده است.

عباس‌زاده با تأکید بر هوشیاری کامل نسبت به حوادث نادر، اما چالش‌برانگیز تصریح کرد: موضوعات ایمنی مرتبط با صنعت پتروشیمی باید به‌صورت یکپارچه بررسی و زمان دستیابی به شرایط ایمن هرچه کوتاه‌تر شود.

وی در تشریح روند مدیریت بحران بر لزوم حفظ انسجام مدیریت بحران تأکید و اظهار کرد: بازرسی‌های حوزه ایمنی باید سخت‌گیرانه‌تر شود و ارتقای ایمنی فرآیند‌ها به‌طور مستمر پایش شوند.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه سیستم‌های پایش و کنترل صنعت پتروشیمی پیشرفته هستند، گفت: این نشست یک همایش نیست؛ یک نشست تخصصی برای یادگیری مشترک است. ما در طول ۱۲ روز تلاش زیادی کردیم و اکنون باید ببینیم در کدام بخش‌ها می‌توانستیم سریع‌تر و بهتر عمل کنیم. بازیابی سیستم زمانی ارزشمند است که از تجربه‌ها درس بگیریم.

عباس‌زاده، سیاست حاکم بر صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه را تکمیل زنجیره ارزش دانست و افزود: بررسی عملکرد اجرایی دستگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه ازسوی مجلس نشان داد که صنعت پتروشیمی ۱۰۰ درصد اهداف سال نخست برنامه را محقق کرده است.

وی چالش این صنعت را عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت نصب‌شده دانست، گفت: هم‌اکنون ۲۲ درصد از ظرفیت حدود ۱۰۰ میلیون تن نصب‌شده صنعت پتروشیمی غیرفعال است، البته تلاش‌های بسیار خوبی برای پایداری خوراک و جلوگیری از افزایش ظرفیت غیرفعال و کمتر شدن آن انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأمین خوراک از محل گاز‌های مشعل را یکی از راهکار‌های تأمین خوراک دانست و ادامه داد: رئیس‌جمهوری دستور‌های بسیار خوبی همسو با جلوگیری هرچه سریع‌تر از انتشار گاز‌های مشعل دادند. ازجمله تخصیص ارز مورد نیاز تجهیزات این طرح‌ها بدون نوبت از بانک مرکزی و ترخیص سریع تجهیزات از گمرک.

عباس‌زاده با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذار اصلی در جمع‌آوری گاز‌های مشعل شرق و غرب کارون است، تصریح کرد: ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس نیز سرمایه‌گذاری کلانی در شرق کارون انجام داده و چند مشعل خاموش شده است، بخشی نیز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و طرح تا پایان آن به شکلی مطلوب در حال اجراست. پتروشیمی مارون نیز یکی از سرمایه‌گذاران در طرح‌های جمع‌آوری مشعل‌هاست.

وی، مصرف بهینه گاز و ترویج این فرهنگ را با کمک شرکت ملی گاز ایران از دیگر راهبرد‌های صنعت پتروشیمی دانست و افزود: ۱۲ طرح بهینه‌سازی تعریف شده است که پارسال دو شرکت پتروشیمی پردیس و زاگرس در یکی از این طرح‌ها برای استفاده از گاز صرفه‌جویی‌شده از اجرای طرح سرمایه‌گذاری کردند.

معاون وزیر نفت به فعال شدن شرکت‌های کارور اشاره و اظهار کرد: امیدواریم امسال نیز با توجه به ورود این شرکت‌ها و کمک مردم، بخشی از خوراک صنعت پتروشیمی از محل صرفه‌جویی انجام‌شده تأمین شود.

قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آغاز داستانی جدید در بورس انرژی؛ بنزین سوپر وارداتی چه زمانی به جایگاه‌ها می‌رسد؟
پیشنهاد ۱۵ هزار تومانی برای نرخ پله سوم بنزین دادیم /نرخ تورم به ۵۰ درصد رسیده است +فیلم
علت افزایش قیمت لبنیات چیست؟
مدیریت فشار آب ادامه خواهد داشت+ فیلم
خبری از توزیع نهاده با نرخ مصوب نیست/ پیش بینی کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید مرغ
تصمیم‌گیری درباره چند نرخی شدن بنزین فراتر از وزارت نفت است/قیمت نهایی هفته آینده کشف می‌شود
علت تاخیر در اجرای توزیع شیر مدارس چیست؟
فاکتورفروشی شرکت‌های صوری با صورت حساب الکترونیک از بین خواهد رفت
کشاورزان از انجام آبیاری شبانه در مناطق سردسیر اجتناب کنند
