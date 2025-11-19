باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش منابع فلسطینی به المیادین، امروز چهارشنبه، دیداری که قرار بود میان استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در «خاورمیانه» و خلیل الحیه، رئیس جنبش حماس در پایتخت ترکیه، آنکارا، برگزار شود، لغو شد. این لغو تحت فشار مستقیم رژیم تروریستی اسرائیل صورت گرفت.

لغو این دیدار پس از افزایش نارضایتی در نهاد‌های امنیتی اسرائیل رخ داد، پس از آنکه گزارش‌هایی درباره دیدار برنامه‌ریزی شده منتشر شد.

وب‌سایت صهیونیستی «والا» اعلام کرد که نهاد‌های امنیتی در این رژیم تروریستی از این اقدام «شدیدا خشمگین» هستند و این دیدار را به منزله به رسمیت شناختن جایگاه حماس می‌دانند و معتقدند می‌تواند مرحله انتقال در مذاکرات با این سازمان را برای رژیم تروریستی اسرائیل دشوار کند.

پیش‌تر، هانی الدالی، کارشناس مسائل مقاومت فلسطین، روز سه‌شنبه به المیادین خبر دیدار را در آنکارا اعلام کرده بود. روز جمعه گذشته نیز روزنامه «نیویورک تایمز» به این دیدار اشاره کرده بود، اما تاریخی برای آن مشخص نکرده بود.

لازم به ذکر است که پیش از این، دیداری میان ویتکاف و الحیه در مهرماه گذشته در شرم‌الشیخ برگزار شده بود، درست پیش از امضای توافق آتش‌بس، که جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در آن حضور داشت.

ویتکاف سپس در مصاحبه‌ای که ماه گذشته در برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی بی اس پخش شد، اعلام کرده بود که به الحیه بابت شهادت پسرش در حمله رژیم تروریستی اسرائیل به ساختمانی در قطر تسلیت گفته است.

منبع: المیادین