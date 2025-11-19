باشگاه خبرنگاران جوان -سردار فتحالله جمیری، فرمانده سپاه امام علیابنابیطالب(ع) قم، امروز در نشست خبری گفت: محور اصلی همه فعالیتهای بسیج در عرصههای فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و امنیتی، خدمت به مردم و جلب رضایت آنان است.
او با اشاره به نقش تاریخی بسیج در دوران دفاع مقدس افزود: تنها از استان قم ۲۶ هزار نیروی بسیجی در جبهههای جنگ حضور یافتند و جانفشانی کردند. به گفته او، این حضور گسترده الگویی موفق از مشارکت مردمی بود که بعدها در بسیاری از کشورهای منطقه مورد توجه آزادیخواهان قرار گرفت و به نماد مقاومت تبدیل شد.
فرمانده سپاه قم تأکید کرد: امروز نیز این الگو در سطح جهانی برای مقابله با استکبار مورد استفاده قرار میگیرد و اهمیت بسیج بهعنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی بیش از پیش آشکار شده است.
سردار جمیری با بیان اینکه بسیج با خداباوری و خودباوری در برابر توطئههای دشمنان ایستاده، هفته بسیج را بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای این نهاد دانست و گفت: امسال ۱۴۰۴ برنامه در ردههای مختلف بسیج استان قم اجرا خواهد شد. این برنامهها شامل برگزاری میقات صالحین، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، غبارروبی گلزارها، و اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی است.
به گفته فرمانده سپاه قم، بسیج علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی در استان، در حوزه انتظامی و امنیتی نیز نقشآفرینی کرده و همواره آماده حضور در میدانهای مورد نیاز کشور است.