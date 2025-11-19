شهروندخبرنگار ما فیلمی از مزار دو شهید والامقام در بهشت زهرای شهر تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال۶۶ شهید سید احمد پلارک در عملیات کربلای ۸ در شلمچه به درجه رفیع شهادت رسید. هم اکنون. مزار این شهید والامقام، زیارتگاه افرادی است که میگویند حاجتشان به واسطه شهید والامقام مستجاب می‌شود. ماجرای عطرآگین بودن مزار این شهید بزرگوار در بین مردم شهرت دارد. همچنین شهید سجاد زبرجدی، یکی از شهدای مدافع حرم، در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۵ به شهادت رسید و به عنوان یک الگو و قهرمان در جامعه شناخته می‌شود. این شهید والامقام در یکی از فراز‌های بسیار خاص و دلنشین وصیت نامه ایشان اشاره کرده است؛ اگر درد و دل داشتید و یا خواستید مشورت بگیرید بیایید سر مزارم به لطف خداوند حاضر هستم.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - تهران

