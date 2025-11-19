باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که «بازرسان آژانس به ایران بازگشته و از تاسیسات هسته‌ای که تحت تاثیر حملات ژوئن (حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل) قرار نگرفته بودند، بازرسی کرده‌اند». او افزود: «ما همچنان در تماس منظم با تهران هستیم و در تلاش برای از سرگیری کامل فعالیت‌های نظارتی هستیم».

او در یک کنفرانس خبری در وین گفت: «ما قادر خواهیم بود گزارش‌های دقیق درباره تاسیسات هسته‌ای ایران ارائه دهیم، ما اصول عدم اشاعه هسته‌ای را بیش از پیش تقویت کرده‌ایم».

گروسی همچنین تاکید کرد: «ما هنوز معتقدیم که اورانیوم غنی‌شده موجود است و باید بررسی شود»، و تأکید کرد که «موضوع هسته‌ای ایران تنها بین آژانس و تهران است».

او توضیح داد: «ما نتوانستیم از سایت‌های هسته‌ای ایران که هدف حملات قرار گرفته بودند بازدید کنیم و امیدواریم به زودی بتوانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم، ایران تصمیم عاقلانه‌ای گرفته و در چارچوب پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای باقی مانده است».

گروسی همچنین ادعا کرد: «ایران تعهدات خود را به طور کامل مطابق با پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای انجام نمی‌دهد، اما انتظار داریم همکاری ما با ایران ادامه یابد، هنوز شکافی بین آژانس و ایران وجود دارد که پر نشده و همه تأسیسات هسته‌ای ایران تخریب نشده‌اند».

این اظهارات پس از آن مطرح شد که «تروئیکای اروپایی» و مقامات آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند که ایران را به همکاری سریع با آژانس ملزم می‌کند. ایران این اقدام را تهدیدی برای توافق قاهره با آژانس دانسته و اعلام آمادگی کرد که به میانجیگری روسیه و چین برای از سرگیری همکاری خود با آژانس توجه کند.

پیش‌تر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که تهران با آژانس توافق جدیدی در قاهره درباره شکل تازه‌ای از همکاری امضا کرده است و دلیل آن واضح بوده است: «با توجه به تحولات میدانی و حمله به تاسیسات ایران، ادامه همکاری با آژانس مانند قبل امکان‌پذیر نیست».

منبع: النشره