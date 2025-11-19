مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد گفت: هیچ میدان گازی جدیدی در شمال شرق کشور کشف نشده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ یحیی فیضی مدیرعامل پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد با بیان اینکه این مخزن در سال های گذشته کشف شده و در حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده و اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی، عملیات استحصال و بهره برداری از این مخزن در حال انجام می باشد،افزود: با بهره برداری از این میدان گازی، روزانه 3 میلیون مترمکعب گاز به خوراک پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد اضافه و توسط این پالایشگاه تصفیه و به خطوط انتقال گاز ارسال خواهد شد.

 گفتنی است، میدان گازی توس در ۱۰۰ کیلومتری شمال‌شرق شهر مشهد و جنوب میدان‌های خانگیران و گنبدلی سرخس واقع شده است. این میدان در سال ۱۳۸۸ کشف شده است و توسعه و بهره‌برداری از این میدان گازی تا پایان سال جاری، سبب افزایش پایداری انرژی در شمال و شرق کشور خواهد شد.

