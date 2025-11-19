رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از آغاز استفاده عملیاتی از فناوری‌های به روز در مأموریت‌های امدادونجات جمعیت هلال احمر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک محمودی با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای ارتقای توان عملیاتی در حوزه امدادرسانی گفت: در راستای افزایش توانایی‌های جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات گسترده‌تر به مردم عزیز کشور، امروز شاهد بهره‌گیری از تکنولوژی‌های کاملا به‌روز در عرصه امدادونجات هستیم.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه تمرین‌های تخصصی برای استفاده از تجهیزات نوین در حال انجام است، افزود: همان‌طور که مشاهده می‌کنید تیم‌های عملیاتی ما در حال اجرای تمریناتی هستند که به کمک آن بتوانند محموله‌های امدادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به افراد گرفتار در ارتفاعات و مناطق صعب‌العبور منتقل کنند.

وی در خاتمه با ابراز امیدواری از اینکه استفاده از این فناوری‌ها گامی مهم در ارائه خدمات بهتر به مردم باشد، ادامه داد: ان‌شاءالله این توانمندی جدید خدمتی باشد برای ملت عزیز و شریف ایران تا بدانند جمعیت هلال احمر با تمام توان و در همه عرصه‌ها آماده ارائه بهترین خدمات خواهد بود.

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، عملیات امدادی
خبرهای مرتبط
افتتاح بیمارستان هلال احمر در کشور کنیا/ دیپلماسی سلامت برای هلال‌احمر ایران بسیار اهمیت دارد
طرح «یاس» با هدف توانمندسازی دختران تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد
هشدار هلال‌احمر در پی ورود سامانه بارشی به کشور/ رعایت نکات ایمنی ضروری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بحران قاچاق انسان جاده‌ها را ناامن کرده است
محاکمه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگ و عمو
کشف پرونده سرقت مسلحانه در کمتر از چند روز با دستگیری دو تبعه خارجی
جنایت سیاه به خاطر ورشکستگی و افسردگی
هشدار پلیس فتا درباره خرید‌های اینترنتی در «جمعه سیاه»
رتبه اول متوفیان شهر تهران با فراوانی ۴۸ درصدی به موتور سواران تعلق دارد
کشف باند ۴ نفره سارقان منازل در شرق تهران
آغاز پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
۲ بزرگراه حکیم و همت با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است
اعضای یک باند جاعل گواهینامه بین‌المللی دستگیر شدند
آخرین اخبار
آغاز پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
آمادگی کامل شهرستان‌های استان تهران برای برگزاری انتخابات
جنایت سیاه به خاطر ورشکستگی و افسردگی
اعضای یک باند جاعل گواهینامه بین‌المللی دستگیر شدند
رتبه اول متوفیان شهر تهران با فراوانی ۴۸ درصدی به موتور سواران تعلق دارد
هشدار مسمومیت با گاز در نیمه سرد سال
افتتاح بیمارستان هلال احمر در کشور کنیا/ دیپلماسی سلامت برای هلال‌احمر ایران بسیار اهمیت دارد
دستگیری بدهکار بانکی با ۲۵۰ میلیارد ریال بدهی
بازگشایی دسترسی دور میدان سپاه تا یک ماه آینده
ایجاد ۷۱ هزار فرصت شغلی توسط بهزیستی
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذر ۱۴۰۴
ایجاد صندوق مراقبت طولانی‌مدت از سالمندان بدون فرزند
کشف باند ۴ نفره سارقان منازل در شرق تهران
تاکید دادستان تهران بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در حوزه حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی
هشدار پلیس فتا درباره خرید‌های اینترنتی در «جمعه سیاه»
هشدار جدی درباره افزایش تصادفات در خطوط BRT تهران
خدمت به خانواده شهدا، توفیق و وظیفه ماست
تاورکرین‌های بدون تأییدیه ایمنی جمع‌آوری می‌شوند
کشف پرونده سرقت مسلحانه در کمتر از چند روز با دستگیری دو تبعه خارجی
محاکمه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگ و عمو
۲ بزرگراه حکیم و همت با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است
کشفیات موادمخدر در کشور ۱۴ درصد افزایش یافته است
هوای تهران در آستانه شرایط نارنجی
بحران قاچاق انسان جاده‌ها را ناامن کرده است
واکنش پلیس به انتشار محتوای جعلی مرتبط با QR گواهینامه رانندگی
عامل درگیری در محله تهرانپارس تهران بازداشت شد
آتش سوزی ناگهانی پژو پرشیا در میدان آزادی
زورگیری و سرقت اموال مردم در خیابان با لباس پلیس/ مأمورنما‌ها دستگیر شدند
امضای تفاهم‌نامه ۲۱۰ میلیارد تومانی بنیاد علوی و منطقه آزاد قشم برای محرومیت‌زدایی