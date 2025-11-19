باشگاه خبرنگاران جوان - بابک محمودی با اشاره به برنامههای این سازمان برای ارتقای توان عملیاتی در حوزه امدادرسانی گفت: در راستای افزایش تواناییهای جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات گستردهتر به مردم عزیز کشور، امروز شاهد بهرهگیری از تکنولوژیهای کاملا بهروز در عرصه امدادونجات هستیم.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه تمرینهای تخصصی برای استفاده از تجهیزات نوین در حال انجام است، افزود: همانطور که مشاهده میکنید تیمهای عملیاتی ما در حال اجرای تمریناتی هستند که به کمک آن بتوانند محمولههای امدادی را در کوتاهترین زمان ممکن به افراد گرفتار در ارتفاعات و مناطق صعبالعبور منتقل کنند.
وی در خاتمه با ابراز امیدواری از اینکه استفاده از این فناوریها گامی مهم در ارائه خدمات بهتر به مردم باشد، ادامه داد: انشاءالله این توانمندی جدید خدمتی باشد برای ملت عزیز و شریف ایران تا بدانند جمعیت هلال احمر با تمام توان و در همه عرصهها آماده ارائه بهترین خدمات خواهد بود.
منبع: جمعیت هلال احمر