از اسفند سال ۱۳۷۷ که بهره‌برداری از نخستین ایستگاه‌های متروی پایتخت آغاز شد تا به امروز ۱۱ ایستگاه در ماه‌های آذر سال‌های مختلف افتتاح شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماه آذر را می‌توان ماه افتتاحیه‌های خاص شبکه مترو تهران قلمداد کرد؛ از اسفند سال ۱۳۷۷ که بهره‌برداری از نخستین ایستگاه‌های متروی پایتخت آغاز شد تا به امروز ۱۱ ایستگاه در ماه‌های آذر سال‌های مختلف افتتاح شده‌اند که تعدادی از آنها جزو ایستگاه‌های خاص این شبکه به شمار می‌آیند. بهره‌برداری از ایستگاه مریم مقدس (س) در خط ۶ که آذرماه ۱۴۰۴ محقق خواهد شد نیز یکی از افتتاحیه‌های خاص ماه نهم سال‌های خورشیدی به حساب خواهد آمد.

اولین ایستگاهی از شبکه متروی تهران که در ماه آذر سنوات گذشته تکمیل و به بهره برداری رسیده است، ایستگاه امام‌حسین (ع) است که یک ایستگاه تقاطعی بین خطوط ۲ و ۶ بوده و البته در خط ۲ مترو قرار دارد؛ این ایستگاه روز ۱۴ آذرماه ۱۳۸۵ در اختیار شهروندان قرار گرفت که اتفاقاً ورودی دوم آن نیز در سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

در جمع ۱۱ ایستگاهی که زمان افتتاح آنها ماه آذر بوده است، ایستگاه‌های خاص و البته مهمی به چشم می‌خورند که از جمله آنها می‌توان به ایستگاه تئاترشهر (خط ۴) با مراجعان متعدد از جامعه هنرمندان، ایستگاه تقاطعی میدان حضرت ولیعصر (عج) (خط ۳ و در تقاطع با خط ۶) که یکی از ایستگاه‌های بسیار پرمسافر بوده و پلازای خاصی برای ورود و خروج مسافران در آن تعبیه شده است (با نام ایوان مفهومی انتظار)، ایستگاه میدان جهاد (خط ۳) که معماری کیوسک ورودی آن صاحب عناوین و جوایز معتبر بین المللی شد، ایستگاه برج میلاد (خط ۷) که مسافران زیادی را پذیرا بوده و فضای داخلی آن (خصوصاً سالن بلیت فروشی) بسیار ویژه و منحصر‌به‌فرد طراحی شده است، ایستگاه شهر جدید پرند (امتداد جنوبی خط یک) که جزو متروی شهر‌های اقماری بوده و پس از گذشت ۱۸ سال از آغاز عملیات اجرایی آن به بهره برداری رسید (با احداث ۱۹ کیلومتر مسیر ریلی روزمینی تا ایستگاه فرودگاه امام‌خمینی (ره)) اشاره کرد.

دیگر ایستگاه‌های افتتاح شده در ماه‌های آذر سال‌های گذشته، شامل ایستگاه‌های نبرد، میرزای شیرازی، شهید بهشتی، حسین آباد و امیرکبیر است.

بر اساس گزارش سایت شهر، با بهره برداری از ایستگاه خاص حضرت مریم مقدس (س) که دارای ابعاد رسانه‌ای فراگیر داخلی و بین المللی شده است، جمع ایستگاه‌های افتتاح شده شبکه متروی پایتخت در ماه‌های آذر به عدد ۱۲ می‌رسد و این یعنی حدود ۷ درصد کل ایستگاه‌های فعال کنونی در متروی تهران.

منبع: شهر

