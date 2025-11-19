در تصادفات منجر به مرگ، موتورسواران نقش چشمگیری دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز  موتورسیکلت سواران در تصادفات فوتی ۴۸ درصد نقش دارند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تصادف جاده ای ، حوادث رانندگی ، سوانح طبیعی
خبرهای مرتبط
پلاک به جا مانده در ایستگاه اتوبوس، سارقان را گرفتار کرد
قصور شهرداری و پیمانکار در تصادف خودروی پاکبانان و جان باختن ۴ تن
مرگ روزانه سه نفر در پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بحران قاچاق انسان جاده‌ها را ناامن کرده است
جنایت سیاه به خاطر ورشکستگی و افسردگی
محاکمه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگ و عمو
کشف پرونده سرقت مسلحانه در کمتر از چند روز با دستگیری دو تبعه خارجی
آغاز پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
رتبه اول متوفیان شهر تهران با فراوانی ۴۸ درصدی به موتور سواران تعلق دارد
هشدار پلیس فتا درباره خرید‌های اینترنتی در «جمعه سیاه»
کشف باند ۴ نفره سارقان منازل در شرق تهران
اعضای یک باند جاعل گواهینامه بین‌المللی دستگیر شدند
۲ بزرگراه حکیم و همت با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است
آخرین اخبار
تونل نیایش و امیرکبیر امشب مسدود می‌شود
همه مشکلات بشر از فاصله گرفتن از قرآن است
تخصیص اعتبارات جدید برای ارتقای ایمنی شهری در حوزه HSE
عملیات نیرو‌های هلال‌احمر در سه شبانه‌روز گذشته/ ۲۳۶ حادثه به ثبت رسید
محدودیت‌های تعطیلات پایان هفته/ محور‌های هراز و چالوس در روز‌های شلوغ یک‌طرفه می‌شوند
رکوردداری موتورسواران در تصادفات منجر به فوت + فیلم
اعلام افتتاحیه‌های شبکه متروی تهران در آذرماه
به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای تسریع امدادرسانی در ارتفاعات کوهستانی
آغاز پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
آمادگی کامل شهرستان‌های استان تهران برای برگزاری انتخابات
جنایت سیاه به خاطر ورشکستگی و افسردگی
اعضای یک باند جاعل گواهینامه بین‌المللی دستگیر شدند
رتبه اول متوفیان شهر تهران با فراوانی ۴۸ درصدی به موتور سواران تعلق دارد
هشدار مسمومیت با گاز در نیمه سرد سال
افتتاح بیمارستان هلال احمر در کشور کنیا/ دیپلماسی سلامت برای هلال‌احمر ایران بسیار اهمیت دارد
دستگیری بدهکار بانکی با ۲۵۰ میلیارد ریال بدهی
بازگشایی دسترسی دور میدان سپاه تا یک ماه آینده
ایجاد ۷۱ هزار فرصت شغلی توسط بهزیستی
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذر ۱۴۰۴
ایجاد صندوق مراقبت طولانی‌مدت از سالمندان بدون فرزند
کشف باند ۴ نفره سارقان منازل در شرق تهران
تاکید دادستان تهران بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در حوزه حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی
هشدار پلیس فتا درباره خرید‌های اینترنتی در «جمعه سیاه»
هشدار جدی درباره افزایش تصادفات در خطوط BRT تهران
خدمت به خانواده شهدا، توفیق و وظیفه ماست
تاورکرین‌های بدون تأییدیه ایمنی جمع‌آوری می‌شوند
کشف پرونده سرقت مسلحانه در کمتر از چند روز با دستگیری دو تبعه خارجی
محاکمه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگ و عمو
۲ بزرگراه حکیم و همت با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است
کشفیات موادمخدر در کشور ۱۴ درصد افزایش یافته است