در تصادفات منجر به مرگ، موتورسواران نقش چشمگیری دارند.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0631\u0627\u0628\u0639\u0647 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0628\u062e\u062a\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0635\u0627\u062f\u0641\u0627\u062a \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062a\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u00a0 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u0633\u06cc\u06a9\u0644\u062a \u0633\u0648\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0627\u062f\u0641\u0627\u062a \u0641\u0648\u062a\u06cc \u06f4\u06f8 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0646\u0642\u0634 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n