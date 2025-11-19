باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بی تفاوتی بیمه به بیماری‌های شهروندان آمریکا + فیلم

بسیاری از شهروندان آمریکایی به خدمات درمانی و همچنین بیمه‌ای این کشور معترض هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خدمات نامناسب درمانی و همچنین پوشش نامناسب بیمه در آمریکا سبب اعتراض و اضطراب ساکنان این کشور شده است که بخشی از آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

