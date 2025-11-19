باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پولیتیکو روز چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد که چارچوب صلح بین اوکراین و روسیه می‌تواند "این هفته" مورد مذاکره قرار گیرد.

این منبع در ادامه گفت که حداکثر، این اتفاق هفته آینده رخ خواهد داد. اگرچه این به معنای امضای فوری توافق صلح نیست، اما یک چارچوب صلح توافق شده به این معنی است که هم ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و هم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با ایده پایان دادن به جنگ "موافق" هستند.

این منبع گزارش قبلی آکسیوس را تأیید کرد که ایالات متحده و روسیه در حال بحث در مورد توافق بالقوه هستند و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده به خاورمیانه، اکنون با طرف اوکراینی صحبت می‌کند و سعی دارد آن را به توافق با این چارچوب برساند.