با توجه به تعطیلات پیش‌رو و احتمال افزایش حجم سفر‌ها در محور‌های کشور، پلیس راه راهور فراجا برنامه ویژه محدودیت‌های ترافیکی را برای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی سفر تدوین و اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای طرح ویژه محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی، شرقی و جنوبی کشور خبر داد و اعلام کرد: این محدودیت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ آغاز و تا ساعت ۰۸:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ادامه خواهد داشت.

سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اعلام جزئیات کامل طرح ویژه ترافیکی ایام پیش‌رو گفت: این طرح با هدف مدیریت ترافیک، پیشگیری از حوادث و افزایش ایمنی سفر‌های جاده‌ای در سراسر کشور اجرا می‌شود.

۱. ممنوعیت تردد موتورسیکلت

براساس این طرح، تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ در محورهای:

 کرج – چالوس

 هراز

 فیروزکوه

 تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است.

۲. محور کرج – چالوس
الف) ممنوعیت تردد کامیون

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج – چالوس همچنان ممنوع است.

ب) احتمال یک‌طرفه شدن در روز‌های پیک

در صورت افزایش حجم ترافیک و براساس تصمیم پلیس، این محور در روزهای:

 چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ و ۱۴۰۴/۰۸/۲۹

 شنبه، یکشنبه و سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۱، ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ و ۱۴۰۴/۰۹/۰۴

به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد.

ج) محدودیت‌های قطعی در روز‌های حساس

محدودیت‌های ویژه در روزهای:

 جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

 شب یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

به شرح زیر اعمال می‌شود:

 ۱۲:۰۰: ممنوعیت ورود خودرو‌های دارای مقصد چالوس از آزادراه تهران – شمال

 ۱۳:۰۰: انسداد ورودی پل زنگوله به سمت چالوس

 ۱۵:۰۰: یک‌طرفه شدن مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب)

 ۲۲:۰۰: پایان طرح و بازگشت محور پل زنگوله – مرزن‌آباد به صورت دوطرفه

۳. محور هراز

الف) ممنوعیت تریلر

تردد تریلر در محور هراز همچنان ممنوع است.

ب) ممنوعیت کامیون و کامیونت

به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی، تردد کامیون و کامیونت از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز‌های زیر ممنوع است:

 ۱۴۰۴/۰۸/۲۸،

 ۱۴۰۴/۰۸/۲۹،

 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰،

 ۱۴۰۴/۰۹/۰۲،

 ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

ج) امکان یک‌طرفه شدن مقطعی

در صورت افزایش بار ترافیک، محور از پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد.

۴. محور قدیم رشت – قزوین

در صورت افزایش ترافیک، تردد تریلر و کامیون به‌جز حامل سوخت و مواد فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روزهای:

 جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

 دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

ممنوع خواهد بود.

۵. محور قشم

در محور قشم نیز محدودیت یک‌طرفه از انتهای محور (آریانا) به سمت خروجی قشم تا پل حاجی‌آباد / پیچ کلیکان در ساعات زیر اجرا می‌شود:

 ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز ۱۴۰۴/۰۸/۳۰،

 ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

در پایان، سردار کرمی‌اسد با تأکید بر ضرورت همراهی مردم گفت: پلیس راه راهور فراجا از همه هم‌وطنان درخواست می‌کند با رعایت مقررات و پرهیز از سفر‌های غیرضروری در روز‌های پیک، ما را در حفظ ایمنی جاده‌ها یاری کنند.

منبع: پلیس راه راهور فراجا

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، جاده هراز
خبرهای مرتبط
ترافیک پایان هفته درمسیر‌های شمال کشور
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی کشور اعلام شد
اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در بیشتر جاده‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بحران قاچاق انسان جاده‌ها را ناامن کرده است
جنایت سیاه به خاطر ورشکستگی و افسردگی
محاکمه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگ و عمو
کشف پرونده سرقت مسلحانه در کمتر از چند روز با دستگیری دو تبعه خارجی
آغاز پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
رتبه اول متوفیان شهر تهران با فراوانی ۴۸ درصدی به موتور سواران تعلق دارد
هشدار پلیس فتا درباره خرید‌های اینترنتی در «جمعه سیاه»
کشف باند ۴ نفره سارقان منازل در شرق تهران
اعضای یک باند جاعل گواهینامه بین‌المللی دستگیر شدند
۲ بزرگراه حکیم و همت با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است
آخرین اخبار
تونل نیایش و امیرکبیر امشب مسدود می‌شود
همه مشکلات بشر از فاصله گرفتن از قرآن است
تخصیص اعتبارات جدید برای ارتقای ایمنی شهری در حوزه HSE
عملیات نیرو‌های هلال‌احمر در سه شبانه‌روز گذشته/ ۲۳۶ حادثه به ثبت رسید
محدودیت‌های تعطیلات پایان هفته/ محور‌های هراز و چالوس در روز‌های شلوغ یک‌طرفه می‌شوند
رکوردداری موتورسواران در تصادفات منجر به فوت + فیلم
اعلام افتتاحیه‌های شبکه متروی تهران در آذرماه
به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای تسریع امدادرسانی در ارتفاعات کوهستانی
آغاز پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
آمادگی کامل شهرستان‌های استان تهران برای برگزاری انتخابات
جنایت سیاه به خاطر ورشکستگی و افسردگی
اعضای یک باند جاعل گواهینامه بین‌المللی دستگیر شدند
رتبه اول متوفیان شهر تهران با فراوانی ۴۸ درصدی به موتور سواران تعلق دارد
هشدار مسمومیت با گاز در نیمه سرد سال
افتتاح بیمارستان هلال احمر در کشور کنیا/ دیپلماسی سلامت برای هلال‌احمر ایران بسیار اهمیت دارد
دستگیری بدهکار بانکی با ۲۵۰ میلیارد ریال بدهی
بازگشایی دسترسی دور میدان سپاه تا یک ماه آینده
ایجاد ۷۱ هزار فرصت شغلی توسط بهزیستی
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذر ۱۴۰۴
ایجاد صندوق مراقبت طولانی‌مدت از سالمندان بدون فرزند
کشف باند ۴ نفره سارقان منازل در شرق تهران
تاکید دادستان تهران بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در حوزه حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی
هشدار پلیس فتا درباره خرید‌های اینترنتی در «جمعه سیاه»
هشدار جدی درباره افزایش تصادفات در خطوط BRT تهران
خدمت به خانواده شهدا، توفیق و وظیفه ماست
تاورکرین‌های بدون تأییدیه ایمنی جمع‌آوری می‌شوند
کشف پرونده سرقت مسلحانه در کمتر از چند روز با دستگیری دو تبعه خارجی
محاکمه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگ و عمو
۲ بزرگراه حکیم و همت با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است
کشفیات موادمخدر در کشور ۱۴ درصد افزایش یافته است