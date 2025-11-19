باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده است که این رژیم حملاتی را به روستاهای جنوبی لبنان انجام خواهد داد.
این سخنگو در پستی در X، نقشههایی را به اشتراک گذاشت که چندین ساختمان را که به گفته او در این مناطق هدف قرار خواهند گرفت، مشخص میکرد و به ساکنان غیرنظامی هشدار داد که فوراً این مناطق را تخلیه کنند.
ارتش اشغالگر اسرائیل تهدید به بمباران روستاهای دیر کیفا و شحور در جنوب لبنان کرده و به ساکنان دستور داده است که پیش از حملات برنامهریزی شده، آنجا را ترک کنند.
منبع: الجزیره