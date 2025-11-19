نشست هماهنگی شرح وظایف ادارات سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) مناطق 22گانه شهرداری تهران برگزار و بر ضرورت توجه به درس‌آموخته‌های ناشی از حوادث HSE تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این نشست که با حضور مدیران HSE مناطق برگزار شد، مهم‌ترین موارد عدم‌انطباق و شیوه‌نامه مدیریت حوادث برای حاضران تشریح شد.

اسماعیل سلیمی، رئیس دبیرخانه HSE شهرداری تهران مستقر در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، در این نشست گفت: با وجود اینکه شرح وظایف HSE نواحی مشخص است، ضرورت دارد آموزش و توجیه مستمر کارکنان درخصوص این وظایف افزایش یابد تا هم‌افزایی و پاسخگویی در عملیات‌ها بهبود یابد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای درباره اعتبارات HSE در شهرداری تهران افزود: خوشبختانه این جلسه نتیجه‌بخش بود و تخصیص منابع جدید بستری مناسب برای ارتقای ایمنی شهری فراهم می‌کند.

سلیمی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حضور منظم و به‌موقع کارشناسان HSE در صحنه حوادث تأکید کرد و گفت: حضور به‌موقع کارشناسان موجب تقویت تصمیم‌گیری فنی و مدیریت ریسک می‌شود.

حامد آزاد، رئیس اداره امور پیمانکاران دبیرخانه HSE نیز در این نشست با بیان اینکه در زمینه پیشگیری از حوادث در شهرداری تهران ظرفیت‌های قابل‌توجهی وجود دارد، افزود: این ظرفیت‌ها باید فعال‌تر شود و لازم است سازوکار نظام‌مندی برای جمع‌آوری، تحلیل و انتشار درس‌آموخته‌ها از حوادث تدوین و اجرایی شود تا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به‌سرعت پیاده‌سازی شود.

آزاد ضمن اشاره به عمده ترین موارد عدم انطباق در شهر تهران افزود: بازنگری و اجرای فوری دستورالعمل‌های ایمنی مرتبط با حمل نیروی کار توسط خودروهای حمل بار، مکانیزه‌سازی عملیات رفت‌و‌روب در بزرگراه‌ها و کنترل نشت شیرابه از خودروهای حمل زباله برای جلوگیری از ایجاد ناایمنی و اختلاف رنگ آسفالت از مهم ترین مواردی هستند که باید مدنظر قرار گیرند.

وی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه مدیریت حوادث در مناطق و ضرورت اجرای این شیوه نامه افزود: ضوابط لازم وجود دارد و اکنون باید با تقویت نظارت، سازوکارهای کنترل تطبیق و برنامه‌های آگاهی‌بخشی و انگیزشی، رعایت این ضوابط تضمین شود. 

در ادامه، برخی مدیران HSE مناطق نیز مسائل و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مستندی از حوادث اخیر ناشی از عدم‌انطباق برای حاضران به نمایش درآمد تا به‌عنوان مبنای تحلیل و استخراج درس‌آموخته‌ها و طراحی اقدامات اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد.

برچسب ها: شهرداری تهران ، مدیریت حوادث
خبرهای مرتبط
پیرهادی نسبت به بحران کم‌آبی و مخاطرات فضای سبز تهران هشدار داد
تاورکرین‌های بدون تأییدیه ایمنی جمع‌آوری می‌شوند
بابایی:
استانداری به وظایفش درباره ارتقاء ایمنی بازار بزرگ تهران عمل کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بحران قاچاق انسان جاده‌ها را ناامن کرده است
جنایت سیاه به خاطر ورشکستگی و افسردگی
محاکمه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگ و عمو
کشف پرونده سرقت مسلحانه در کمتر از چند روز با دستگیری دو تبعه خارجی
آغاز پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
رتبه اول متوفیان شهر تهران با فراوانی ۴۸ درصدی به موتور سواران تعلق دارد
هشدار پلیس فتا درباره خرید‌های اینترنتی در «جمعه سیاه»
کشف باند ۴ نفره سارقان منازل در شرق تهران
اعضای یک باند جاعل گواهینامه بین‌المللی دستگیر شدند
۲ بزرگراه حکیم و همت با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است
آخرین اخبار
تونل نیایش و امیرکبیر امشب مسدود می‌شود
همه مشکلات بشر از فاصله گرفتن از قرآن است
تخصیص اعتبارات جدید برای ارتقای ایمنی شهری در حوزه HSE
عملیات نیرو‌های هلال‌احمر در سه شبانه‌روز گذشته/ ۲۳۶ حادثه به ثبت رسید
محدودیت‌های تعطیلات پایان هفته/ محور‌های هراز و چالوس در روز‌های شلوغ یک‌طرفه می‌شوند
رکوردداری موتورسواران در تصادفات منجر به فوت + فیلم
اعلام افتتاحیه‌های شبکه متروی تهران در آذرماه
به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای تسریع امدادرسانی در ارتفاعات کوهستانی
آغاز پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
آمادگی کامل شهرستان‌های استان تهران برای برگزاری انتخابات
جنایت سیاه به خاطر ورشکستگی و افسردگی
اعضای یک باند جاعل گواهینامه بین‌المللی دستگیر شدند
رتبه اول متوفیان شهر تهران با فراوانی ۴۸ درصدی به موتور سواران تعلق دارد
هشدار مسمومیت با گاز در نیمه سرد سال
افتتاح بیمارستان هلال احمر در کشور کنیا/ دیپلماسی سلامت برای هلال‌احمر ایران بسیار اهمیت دارد
دستگیری بدهکار بانکی با ۲۵۰ میلیارد ریال بدهی
بازگشایی دسترسی دور میدان سپاه تا یک ماه آینده
ایجاد ۷۱ هزار فرصت شغلی توسط بهزیستی
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذر ۱۴۰۴
ایجاد صندوق مراقبت طولانی‌مدت از سالمندان بدون فرزند
کشف باند ۴ نفره سارقان منازل در شرق تهران
تاکید دادستان تهران بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در حوزه حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی
هشدار پلیس فتا درباره خرید‌های اینترنتی در «جمعه سیاه»
هشدار جدی درباره افزایش تصادفات در خطوط BRT تهران
خدمت به خانواده شهدا، توفیق و وظیفه ماست
تاورکرین‌های بدون تأییدیه ایمنی جمع‌آوری می‌شوند
کشف پرونده سرقت مسلحانه در کمتر از چند روز با دستگیری دو تبعه خارجی
محاکمه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگ و عمو
۲ بزرگراه حکیم و همت با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است
کشفیات موادمخدر در کشور ۱۴ درصد افزایش یافته است