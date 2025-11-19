حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 

باشگاه خبرنگاران جوان- اسکندر مؤمنی، وزیر کشور امروز(چهارشنبه۲۸آبان) در حاشیه جلسه هیئت دولت از حضور حدود ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران خبر داد.
وی با اشاره به اینکه یکونیم میلیون نفر از اتباع غیرمجاز تاکنون بازگردانده شدهاند گفت بیش از ۷۰ درصد آنان بهصورت خودمعرف اقدام به بازگشت کردهاند و افرادی که بهصورت غیرمجاز در کشور حضور دارند، باید به کشورشان بازگردند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: «ما به هیچوجه مهاجرستیز نیستیم و با کشورهای همسایه اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی فراوانی داریم، اما ظرفیت کشور بیش از این میزان نیست و هر کشوری ضوابط خود را دارد.»
از سوی دیگر مؤمنی با اشاره به اقدامات انجامشده برای امنیت مرزها گفت: «منظور از انسداد مرزها فقط اقدامات فیزیکی نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات امنیتی و عملیاتی مدنظر است و در حال حاضر امنیت پایدار در مرزها حاکم است.»
وزیر کشور همچنین از بهبود شاخصهای امنیتی کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل خبر داد و بر اولویتبودن دیپلماسی همسایگی و منطقهای بهعنوان یکی از محورهای اصلی همکاری با وزارت امور خارجه تأکید کرد.