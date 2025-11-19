حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 

وزیر کشور از حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در کشور خبر داد و اعلام کرد تاکنون یک و نیم میلیون نفر از اتباع غیرمجاز بازگردانده شده‌اند. وی ضمن تأکید بر اینکه ایران سیاست مهاجرستیزی ندارد، افزود ظرفیت کشور کفاف بیش از این میزان را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اسکندر مؤمنی، وزیر کشور امروز(چهارشنبه۲۸آبان) در حاشیه جلسه هیئت دولت از حضور حدود ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران خبر داد.

وی با اشاره به اینکه یک‌ونیم میلیون نفر از اتباع غیرمجاز تاکنون بازگردانده شده‌اند گفت بیش از ۷۰ درصد آنان به‌صورت خودمعرف اقدام به بازگشت کرده‌اند و افرادی که به‌صورت غیرمجاز در کشور حضور دارند، باید به کشورشان بازگردند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: «ما به هیچ‌وجه مهاجرستیز نیستیم و با کشورهای همسایه اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی فراوانی داریم، اما ظرفیت کشور بیش از این میزان نیست و هر کشوری ضوابط خود را دارد.»

از سوی دیگر مؤمنی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای امنیت مرزها گفت: «منظور از انسداد مرزها فقط اقدامات فیزیکی نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی و عملیاتی مدنظر است و در حال حاضر امنیت پایدار در مرزها حاکم است.»

وزیر کشور همچنین از بهبود شاخص‌های امنیتی کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل خبر داد و بر اولویت‌بودن دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای به‌عنوان یکی از محورهای اصلی همکاری با وزارت امور خارجه تأکید کرد.

برچسب ها: وزیر کشور ، اتباع غیرمجاز ، اتباع افغانستانی
خبرهای مرتبط
اخراج اتباع غیرمجاز افغانستانی از کشور
اتباع خارجی مقیم سمنان در مناطق مجاز ساکن شوند
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان:
ایران بیشترین بار پناهندگان را بر دوش می‌کشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رئیس اقلیم کردستان، رئیس جمهور عراق می‌شود؟
رقص نتانیاهو بر تیغ بقا؛ کابوس سقوط از قدرت
رقابت داغ برای نخست‌وزیری عراق؛ السودانی در برابر الشطری
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
خشم اسرائیل از دیدار مخفیانه فرستاده آمریکا با رهبر حماس
ترامپ قرارداد نظامی بزرگ با عربستان را تائید کرد
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
آخرین اخبار
اندونزی با فوران آتشفشان سمرو سطح هشدار را به بالاترین حد رساند
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
لغو دیدار ویتکاف با الحیه زیر فشار اسرائیل
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
انگلیس ۱۳ کارخانه تسلیحاتی جدید می‌سازد
ادامه جنایات اسرائیل پس از آتش‌بس؛ ۲۷۹ شهید و ۶۵۲ زخمی
خشم اسرائیل از دیدار مخفیانه فرستاده آمریکا با رهبر حماس
سرپرست وزارت تجارت طالبان برای احیای روابط اقتصادی راهی هند شد
سفیر طالبان در مسکو خواستار ایجاد مرکز تجاری مشترک با تاتارستان شد
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
بررسی تفاهم‌نامه اقتصادی خراسان رضوی و هرات در آستانه سفر استاندار به افغانستان
سرمایه‌گذاری ایرانیان در معادن افغانستان؛ از ذوب آهن تا انتقال فناوری
رئیس اقلیم کردستان، رئیس جمهور عراق می‌شود؟
ویتکاف در استانبول با خلیل الحیه دیدار خواهد کرد
رقابت داغ برای نخست‌وزیری عراق؛ السودانی در برابر الشطری
رقص نتانیاهو بر تیغ بقا؛ کابوس سقوط از قدرت
ترامپ قرارداد نظامی بزرگ با عربستان را تائید کرد
هنر، پل گذر از رنج مهاجرت؛ روایت زن افغانستانی که هویت خود را در آغوش فرهنگ ایران یافت + فیلم
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای انتشار عمومی پرونده‌های اپستین تصویب کرد
ارتش اوکراین: با موشک‌های دوربرد آمریکا به اهدافی در روسیه حمله کرده‌ایم
ولیعهد سعودی وعده سرمایه‌گذاری ۱ تریلیون دلاری در آمریکا را داد
چین: هرگونه ترتیباتی در مورد غزه باید منعکس کننده حکومت فلسطین باشد
استقبال ترامپ از ولیعهد عربستان در کاخ سفید
مکزیک مداخله نظامی احتمالی آمریکا را رد کرد