مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: علی رغم وعده مسئولان مبنی بر آنکه نهاده در بنادر شمال و جنوب موجود است، اما کماکان با کمبود نهاده در واحد‌ها رو‌به‌رو هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: حذف دلالان و واسطه ها در کاهش قیمت موثر است، اما مسئله این است که وزارت جهاد کشاورزی طی ۱.۵ تا ۲ ماه اخیر برنامه های مختلفی  برای سیستم توزیع نهاده اجرا می کند که متاسفانه شاهد آن بودیم که تشکل ها که در نوک پیکان این موضوع هستند، در تصمیم سازی ها دخالت داده نشدند که این مصداق بارز ترک فعل است.

به گفته وی، براساس ماده ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار به صراحت اعلام شده که دولت ها باید  در امور مربوط به کسب و کار، تغییر بخشنامه و رویه های جاری نظر تشکل های مرتبط اقتصادی بگیرند و مورد توجه قرار دهند.

صدردادرس ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به این ماده قانونی تاکنون هر اقدامی انجام داده، مصداق بارز ترک فعل است و این تغییرات مداوم برخلاف موازین کارشناسی و سردرگمی وزارت جهاد است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک افزود:شرکت پشتیبانی امور دام دولتی است که هرگونه فعالیت باید با مصوبه باشد که این امر منجر به کندی کار می شود، درحالیکه توزیع نهاده فعالیت تجاری است که در آن طرف شکم دام و مرغ گرسنه است.

به گفته وی، تا زمانیکه امور توزیع در اختیار دولت اعم از معاونت بازرگانی یا پشتیبانی امور دام باشد،  کماکان بی برنامگی ها ادامه دارد که این امر منجر به آسیب بخش می شود و تنها نظارت بر توزیع باید در اختیار پشتیبانی امور دام باشد. مسئولان اذعان می کنند که مشکل توزیع نهاده دامی‌ مرتفع شده، درحالیکه این معضل تنها در زمانیکه نهاده در واحدهای دامداری یا مرغداری باشد، برطرف می شود.

صدردادرس درباره آخرین وضعیت واردات نهاده های دامی بیان کرد: بنابر آمار در سال ۱۴۰۳، یک میلیون و ۲۳ هزارتن جو، ۴ میلیون و ۸۷۱ هزارتن ذرت، یک میلیون و ۵۴۹ هزارتن کنجاله سویا وارد شد، ضمن آنکه ۹۰۰ هزارتن تولید ذرت داخل و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتن تولید جو داخل داشتیم، اما امسال با وجود شرایط خشکسالی، گزارش های معاونت زراعت حاکی از کسری ۱۲ میلیون تن تولید در بخش زراعت، مرتع، علوفه زراعی و دانه غلات داریم که براین اساس سقف نیازمان این رقم است، درحالیکه ارز مورد نیاز برای واردات این رقم را نخواهیم داشت.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بنابر آمار در ۶ ماهه نخست سال یک میلیون و ۵۳۰ هزارتن جو وارد کردیم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰۰ هزارتن مازاد وارد شده است، همچنین در این تاریخ ذرت ۵ میلیون و ۱۸۳ هزارتن ذرت وارد شده که به رغم افزایش واردات نسبت به سال قبل با کمبود ذرت در واحدهای دامداری به سبب تخصیص به مرغداران روبرو هستیم که براین اساس  نیاز است که نهاده بیشتری وارد شود که کارشناسان با احتساب نیاز داخل باید محاسبه و ارز موردنیاز را تامین کنند، هرچند شنیده ها حاکی از آن است که نهاده در بنادر شمال و جنوب موجود است، اما در عمل ندیدیم و امیدواریم هرچه سریع تر وعده ها محقق شود‌.

Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۰۳:۲۸ ۰۲ آذر ۱۴۰۴
هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد.
۰
۰
