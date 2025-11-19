آتشفشان سمرو در اندونزی فوران کرد و سطح هشدار بلندترین کوه جزیره جاوه به بالاترین حد خود رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آتشفشان سمرو در اندونزی روز چهارشنبه فوران کرد و آژانس آتشفشان شناسی این کشور سطح هشدار بلندترین کوه جزیره جاوه را به بالاترین سطح افزایش داد.

این آژانس اعلام کرد که این آتشفشان ابر‌های خاکستر را تا ارتفاع ۲ کیلومتر (۱ مایل) بالاتر از قله کوه پرتاب کرد و افزود که ساکنان باید به دلیل خطرات، فاصله ۲.۵ کیلومتری را رعایت کنند.

سمرو، با ارتفاع بیش از ۳۶۰۰ متر (۱۲۰۰۰ فوت)، یکی از نزدیک به ۱۳۰ آتشفشان فعال اندونزی است.

اندونزی در "حلقه آتش اقیانوس آرام" قرار دارد، منطقه‌ای بسیار فعال از نظر لرزه‌خیزی، که در آن صفحات مختلف روی پوسته زمین به هم می‌رسند و تعداد زیادی زلزله و آتشفشان ایجاد می‌کنند.

منبع: آناتولی