شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سد معبر در برخی از معابر شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سد معبر یکی از معضلات شهری است که می‌تواند تأثیرات منفی بر روی کیفیت زیست در شهر‌ها دارد. معضلی این روز‌ها اهالی کلانشهر‌ها به ویژه تهران را کلافه کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سد معبر در ۲۰ متری ابومسلم خراسانی شهر تهران گلایه دارند و خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما از ساکنین جنوب شرق تهران هستیم انگار کسی از مسئولین شهری ما رو یادش نیست سد معبر توسط میوه فروشان در ۲۰ متری ابومسلم خراسانی نیاز به بررسی ندارد. این موضوع موجب ترافیک؛ دعوا؛ درگیری و فروش مواد مخدر دربین همین شلوغی‌ها محله را بسیار نا امن کرده که با کمترین بررسی و پیگیری متوجه جزئیات خواهند شد. حتی کسبه پیگیری‌هایی کردند ولی هیچ گونه ترتیب اثری داده نشده است. لطفا پیگیری کنید.